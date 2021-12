Odvetniki znova organizirajo dan brezplačne pravne pomoči

Odvetniki bodo že 11. leto zapored organizirali Dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Tokrat bodo nudili brezplačno pravno svetovanje v odvetniških pisarnah, po telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezavah, pa tudi v prostorih mestne hiše v Ljubljani in Kopru, so sporočili iz Odvetniške zbornice Slovenije.

Posameznikom se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v mestno hišo v Kopru ali Ljubljani. Dan odvetniške pravne pomoči pro bono, s katerim zbornica obeležuje dan, ko je iz deželne nastala nacionalna zbornica, je namenjen predvsem posameznikom, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. Tudi v letošnji akciji sodeluje veliko število slovenskih odvetnikov, ki bodo državljanom pojasnili splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev, so navedli v sporočilu za javnost. Posameznikom se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v mestno hišo v Kopru ali Ljubljani. Po navedbah zbornice lahko odvetniki pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonijo, in sicer tistim, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo, ali pa če se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih. Več informacij o sodelujočih odvetnikih, lokacijah in načinu izvedbe je objavljenih na spletni strani zbornice.