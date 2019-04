Odvetniška zbornica Slovenije za ustavnega sodnika predlaga Roka Čeferina

Kdo je Rok Čeferin?

Rok Čeferin je diplomiral leta 1989 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je kot odvetniški pripravnik zaposlil v odvetniški pisarni Petra Čeferina v Grosupljem in po opravljenem pravosodnem izpitu tam nadaljeval delo kot odvetnik. Z očetom in bratom Aleksandrom so odvetniško pisarno preoblikovali v Odvetniško družbo Čeferin, v kateri je kot odvetnik zaposlen še danes.

Leta 2009 se je vpisal na doktorski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je opravil s povprečno oceno izpitov odlično (10). V letu 2012 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Meje svobode tiska v sodni praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice.

Od leta 2015 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani predava študentom novinarstva pri predmetu novinarstvo, etika in profesionalnost o mejah svobode novinarskega poročanja. Leta 2018 je bil na tej fakulteti habilitiran za docenta za področje novinarskih študij in znanstvenega sodelavca.

Aktiven je tudi na akademskem področju. Objavil je več kot 50 člankov v slovenskih in tujih, predvsem strokovnih publikacijah. Je avtor znanstvene monografije z naslovom Meje svobode tiska v sodni praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice; to je do zdaj edino v Sloveniji objavljeno delo, ki celovito obravnava sodno prakso navedenih sodišč s področja varstva svobode tiska.

Je član uredniških odborov revij Odvetnik in Pravosodni bilten, član Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije in član Sveta Odvetniške akademije. Odvetniška zbornica Slovenije mu je leta 2012 podelila naziv specialist za civilno in medijsko pravo. Leta 2018 je v okviru Pravne fakultete v Ljubljani sodeloval pri pripravi komentarja Kazenskega zakonika, letos pa ga je minister za kulturo imenoval v Strokovno komisijo za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o medijih.

Rok za prijavo kandidatov je 6. maj

Postopek iskanja kandidatov za mesto ustavnega sodnika poteka, ker ustavni sodnici Etelki Korpič Horvat mandat poteče 27. septembra letos.

Rok za prijavo kandidatov za sodnika ustavnega sodišča se izteče 6. maja. Pahor predvideva, da bo postopke glede ustavnega sodnika vodil tako, da bi o njih lahko poslanke in poslanci odločali na junijski oz. julijski seji DZ.