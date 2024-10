Odvzeto govedo: politična akcija inšpektorice v zameno za direktorski položaj?

Skoraj eno leto po tem, ko je veterinarska inšpekcija na kmetiji Možgan - kot se je kasneje izkazalo - nezakonito odvzela 24 glav goveda, naj bi se dogodki, ki so se na kmetiji odvili 14. novembra lani, zdaj znašli tudi pod lupo kriminalistov.

"V hišnih preiskavah, ki so se izvajale v zasebnih in poslovnih prostorih, so zbirali obvestila in iskali dokaze zaradi suma storitve kaznivih dejanj nevestno delo v službi, ponareditev ali uničenje poslovnih listin in zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic," so sporočili z novomeške policijske uprave.

Glavna tarča kriminalistične preiskave pa - neuradno - prav veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic. "Insinuiralo je na to, da je to inšpektorica storila zaradi tega, da bi pridobila položaj direktorice na Upravi za varno hrano," trdi odvetnik družine Možgan Franci Matoz, ki po spodleteli izvensodni poravnavi od države po sodni poti za družino zdaj terja 35 tisoč evrov odškodnine. Prepričan je, da je v odvzem vpletena tudi vladajoča politika. "Elektronsko sporočilo, ki je bilo s strani prijaviteljice takrat poslano tudi poslankam in izvenzakonski partnerici premierja, je kazalo na to, da je šlo za uigrano akcijo zaradi sprejema novega zakona," še zatrjuje Matoz.