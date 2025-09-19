Pobeg iz sveta omame: od kupovanja drog s telesom do normalnega življenja

Piranske ulice marsikoga očarajo, Magdaleno Horjak pa popeljejo v mladost, ko je na njih preživela veliko časa. Živela je z mamo, očimom in bratom, ki sta bila zaradi služb bolj malo doma, zato sta bila z bratom prepuščena sama sebi. "Sem kar hitro bila kot nek samorastnik in smo nekako živeli na ulici. In mogoče to neko pomanjkanje družinskega življenja ali pa te ljubezni, bi lahko rekla, se je hitro razvilo v to, da sem začela iskati na napačnih mestih to ljubezen in tako sem pri štirinajstih začela imeti fante, piti alkohol, kaditi travo."
Piran je kaj kmalu zamenjala za Ljubljano, saj je tam obiskovala srednjo šolo. Takrat pa je začela hoditi tudi na zabave z elektronsko glasbo. "Tam sem prvič vzela ecstasy, amfetamine, speed, kokain. In nekaj časa je bilo dovolj, da smo zjutraj skadili kak joint, da te umiri in potem kar naenkrat ni bilo več dovolj."
Svet omame jo je potegnil vase in kmalu se je, kot pravi sama, začel začetek njenega konca, ko je z 18 leti pristala na heroinu in postala od njega odvisna. "Seveda nisem ponosna na te stvari, ko sem delala v nekem lokalu kot študentka ali pa dijakinja, sem vzela denar, ki mi ni pripadal, sem kradla. Ta moj diler je bil moj prijatelj in mi je dajal veliko na dolg. Po drugi strani sem pa tudi spala s kakšnim, da sem dobila in da mi ni bilo treba plačati. Je bil prav en trenutek, ko sva z enim prijateljem tako jemala malo gobic, malo x-ov, malo kokaina, malo heroina, in je bilo tako, kot se reče, in vino veritas, podobno kot neko razodetje, da sva oba ugotovila, da sva midva mogoče odvisna od heroina in tako."
'Želela sem nehati, pa v sebi nisem imela prave moči'
To kruto spoznanje je bilo, kot pravi Magdalena, tudi začetek ene največjih bitk v njenem življenju. Želela sem nehati velikokrat, pa v sebi nisem imela prave moči, razlaga. V tem času je spoznala tudi takratnega fanta, zdajšnjega moža Matjaža Horjaka. Nisem mu povedala, da sem odvisna, ugotovil je sam, pravi: "Sem se še bolj začela zadevati, z iglo, lagati in ta začaran krog je bil kar naporen in v roku enega leta, moram reči, da sem kar dolgo igrala, je on ugotovil, me je našel z iglo."
"Sem šel v službo, nekaj sem pozabil in sem tekel gor nazaj in sem imel tak občutek, ko sem videl, da je ni v spalnici, sem vzel en stol in pogledal čez okno v kopalnici in je bilo zelo slabo. Z iglo v njeni roki in zraven je bila še ena igla pripravljena, za se zadeti še enkrat" se spominja Matjaž.
Mislila je, da je konec, da jo bo fant zapustil, da bo še bolj propadla, vendar je bila ljubezen med njima močnejša. "Dejstvo je, da sem zelo hvaležna mojemu možu, da mi je stal ves čas ob strani in verjetno bi bilo težje, če mi ne bi stal ob strani. Dejstvo pa je, da sem se jaz nekako morala odločiti, da želim živeti drugačno življenje," pravi Magdalena. Poslali so jo k mamini prijateljici, tam pa se je srečala s protestantizmom, ki ji je, kot pravi sama, pomagal, da se je izvlekla iz krempljev omame heroina. "In to moč sem iskala, da bi to dosegla, da ne bi bila samo nek abstinent, da bi samo živela in da bi bila prva misel zjutraj samo droga in zadnja droga in vse vmes. Želela sem si to svobodo, da sem osvobojena od tega."
'Je upanje, seveda je, poglej mene'
Pet let je trajala njena borba, vendar ji je uspelo s trdno voljo in s pomočjo moža. Tako zdaj že 25 let ne uživa drog. Z možem sta si ustvarila družino, imata tri hčerke in kot mama jim vsak dan znova daje vedeti, da je družina tisti varni pristan, kjer si vedno lahko zaupajo, ko imajo težave. "Da lahko vedno pridejo in povejo, da so odprte in da ne rabijo nič skrivati. To je recimo neke vrste formula za uspeh, kar seveda ni nujno, ampak se je dejansko izkazalo za dobro," dodaja Magdalena.
"Življenje je čudovito, samo nekdo ti mora pokazati ali pa povedati, doživeti ga moraš," dodaja Matjaž. Zato želita in pomagata drugim, ki so se znašli na podobni poti, kot se je sama. V Novi vasi nad Koprom imata komuno, kjer se že 20 let ukvarjata z odvisniki.
"Mi dajemo našim fantom, oz. komur koli, ki je v stiski, to možnost. Je upanje, seveda je, poglej mene. Jaz sem bivši policist in kaj naj rečem, zdaj se ukvarjam z odvisniki. Ampak Magdalena, ko stopi pred fante, čeprav je ženska, ona ima veliko avtoriteto nad njimi, ker jo spoštujejo, ženska je bila na igli. Veš, kakšne stvari je dala skozi v življenju. To je veliko spoštovanje," pove Matjaž.
"Moje življenje mi pomeni to upanje za druge. To je najina želja, da bi pomagala drugim, ki so naredili podobne napačne odločitve, kot sem jih jaz, in da se ne splača obupati in da je vedno rešitev, ne glede na to, kako globoko si zabredel," še zaključi Magdalena. Zato je hvaležna za vsak dan znova.
