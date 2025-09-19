Svetli način
Pobeg iz sveta omame: od kupovanja drog s telesom do normalnega življenja

Koper, 19. 09. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Barbara Bašić
Komentarji
15

Ženska, za katero ob pogledu nanjo ne bi niti v sanjah pomislili, da je živela na dnu, da je nekdanja odvisnica, ki je tudi s svojim telesom kupovala droge. Magdalena Horjak je že kot najstnica zabredla v slabo družbo, a se je uspela izviti iz primeža drog in danes živi povsem običajno življenje.

Piranske ulice marsikoga očarajo, Magdaleno Horjak pa popeljejo v mladost, ko je na njih preživela veliko časa. Živela je z mamo, očimom in bratom, ki sta bila zaradi služb bolj malo doma, zato sta bila z bratom prepuščena sama sebi. "Sem kar hitro bila kot nek samorastnik in smo nekako živeli na ulici. In mogoče to neko pomanjkanje družinskega življenja ali pa te ljubezni, bi lahko rekla, se je hitro razvilo v to, da sem začela iskati na napačnih mestih to ljubezen in tako sem pri štirinajstih začela imeti fante, piti alkohol, kaditi travo."

Magdalena in Matjaž Horjak
Magdalena in Matjaž Horjak FOTO: Kanal A

Piran je kaj kmalu zamenjala za Ljubljano, saj je tam obiskovala srednjo šolo. Takrat pa je začela hoditi tudi na zabave z elektronsko glasbo. "Tam sem prvič vzela ecstasy, amfetamine, speed, kokain. In nekaj časa je bilo dovolj, da smo zjutraj skadili kak joint, da te umiri in potem kar naenkrat ni bilo več dovolj."

Svet omame jo je potegnil vase in kmalu se je, kot pravi sama, začel začetek njenega konca, ko je z 18 leti pristala na heroinu in postala od njega odvisna. "Seveda nisem ponosna na te stvari, ko sem delala v nekem lokalu kot študentka ali pa dijakinja, sem vzela denar, ki mi ni pripadal, sem kradla. Ta moj diler je bil moj prijatelj in mi je dajal veliko na dolg. Po drugi strani sem pa tudi spala s kakšnim, da sem dobila in da mi ni bilo treba plačati. Je bil prav en trenutek, ko sva z enim prijateljem tako jemala malo gobic, malo x-ov, malo kokaina, malo heroina, in je bilo tako, kot se reče, in vino veritas, podobno kot neko razodetje, da sva oba ugotovila, da sva midva mogoče odvisna od heroina in tako."

'Želela sem nehati, pa v sebi nisem imela prave moči'

To kruto spoznanje je bilo, kot pravi Magdalena, tudi začetek ene največjih bitk v njenem življenju. Želela sem nehati velikokrat, pa v sebi nisem imela prave moči, razlaga. V tem času je spoznala tudi takratnega fanta, zdajšnjega moža Matjaža Horjaka. Nisem mu povedala, da sem odvisna, ugotovil je sam, pravi: "Sem se še bolj začela zadevati, z iglo, lagati in ta začaran krog je bil kar naporen in v roku enega leta, moram reči, da sem kar dolgo igrala, je on ugotovil, me je našel z iglo."

"Sem šel v službo, nekaj sem pozabil in sem tekel gor nazaj in sem imel tak občutek, ko sem videl, da je ni v spalnici, sem vzel en stol in pogledal čez okno v kopalnici in je bilo zelo slabo. Z iglo v njeni roki in zraven je bila še ena igla pripravljena, za se zadeti še enkrat" se spominja Matjaž.

Mislila je, da je konec, da jo bo fant zapustil, da bo še bolj propadla, vendar je bila ljubezen med njima močnejša. "Dejstvo je, da sem zelo hvaležna mojemu možu, da mi je stal ves čas ob strani in verjetno bi bilo težje, če mi ne bi stal ob strani. Dejstvo pa je, da sem se jaz nekako morala odločiti, da želim živeti drugačno življenje," pravi Magdalena. Poslali so jo k mamini prijateljici, tam pa se je srečala s protestantizmom, ki ji je, kot pravi sama, pomagal, da se je izvlekla iz krempljev omame heroina. "In to moč sem iskala, da bi to dosegla, da ne bi bila samo nek abstinent, da bi samo živela in da bi bila prva misel zjutraj samo droga in zadnja droga in vse vmes. Želela sem si to svobodo, da sem osvobojena od tega."

'Je upanje, seveda je, poglej mene'

Pet let je trajala njena borba, vendar ji je uspelo s trdno voljo in s pomočjo moža. Tako zdaj že 25 let ne uživa drog. Z možem sta si ustvarila družino, imata tri hčerke in kot mama jim vsak dan znova daje vedeti, da je družina tisti varni pristan, kjer si vedno lahko zaupajo, ko imajo težave. "Da lahko vedno pridejo in povejo, da so odprte in da ne rabijo nič skrivati. To je recimo neke vrste formula za uspeh, kar seveda ni nujno, ampak se je dejansko izkazalo za dobro," dodaja Magdalena.

"Življenje je čudovito, samo nekdo ti mora pokazati ali pa povedati, doživeti ga moraš," dodaja Matjaž. Zato želita in pomagata drugim, ki so se znašli na podobni poti, kot se je sama. V Novi vasi nad Koprom imata komuno, kjer se že 20 let ukvarjata z odvisniki.

"Mi dajemo našim fantom, oz. komur koli, ki je v stiski, to možnost. Je upanje, seveda je, poglej mene. Jaz sem bivši policist in kaj naj rečem, zdaj se ukvarjam z odvisniki. Ampak Magdalena, ko stopi pred fante, čeprav je ženska, ona ima veliko avtoriteto nad njimi, ker jo spoštujejo, ženska je bila na igli. Veš, kakšne stvari je dala skozi v življenju. To je veliko spoštovanje," pove Matjaž.

"Moje življenje mi pomeni to upanje za druge. To je najina želja, da bi pomagala drugim, ki so naredili podobne napačne odločitve, kot sem jih jaz, in da se ne splača obupati in da je vedno rešitev, ne glede na to, kako globoko si zabredel," še zaključi Magdalena. Zato je hvaležna za vsak dan znova.

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
19. 09. 2025 08.57
Bosta dobila Božičnico ... !!?? ...
ODGOVORI
0 0
Preprosti
19. 09. 2025 08.55
+1
Moj poklon, da si zmogla se rešiti. Itak tudi poklon možu, ki ti je stal ob strani 🥰
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
19. 09. 2025 08.53
+1
Mene bolj zanima, kako pridete do tem za takšne prispevke? Rdeči telefon?
ODGOVORI
1 0
Petruska1234
19. 09. 2025 08.45
-1
Če vas taki članki motijo, jih ne brat.
ODGOVORI
2 3
Vedezvevse
19. 09. 2025 08.43
+5
dejte vi raje pisat o pridnih pa dleovnih pa Bog ne daj zgaranih. Ne pa o teh ex kriminalcih pa luzerjih.
ODGOVORI
8 3
NeXadileC
19. 09. 2025 08.42
+0
Vse lepo in prav, samo jakšen je namen tega članka? Zveni kot osebna promocija, ali kot spomini in memoriam. Denar in interesi zakulisja? Oblaček sanj? Kdo ima kaj od tega prispevka?
ODGOVORI
4 4
kita 1111
19. 09. 2025 08.38
+1
V živĺenju vsak išče svojo pot ampak ona je izbrala napačno,žaĺ se zmeraj začne z travco
ODGOVORI
4 3
Hind Rajab v spomin
19. 09. 2025 08.35
+8
samo Velik karakter Velika osebnost lahko javno prizna vse tole...kar hkrati prikaže vso veličino uspeha ko se izvleče in grozno brezno v katerem so odvisniki...Najbolj pomembno pa je da bo mogoče kdo " videl in dojel " da je rešitev tudi zanj...Moj globok priklon Magdaleni , njeni mami , možu...
ODGOVORI
11 3
ernestocg
19. 09. 2025 08.27
+15
Lahko bi napisali tudi članek o moji ženi,ki je pri dvajsetih rodila prvega otroka in nato do tridesetih še dva.Vmes garala pri pohlepnih privatnikih,skrbela za dom kuhala prala in še nekaj pošušmarila doma.Še danes po petdesetemu se razdaja za druge,sedaj že vnuke in skrbi za svojo mamo.O takih bi morali posneti film.
ODGOVORI
18 3
coca.eskim
19. 09. 2025 08.28
+17
Vse mora sama, ti nič?
ODGOVORI
17 0
Observatore kita
19. 09. 2025 08.45
+2
Koga a nič ne pomagaš a vse sama more podelat
ODGOVORI
2 0
PomisliNaSonce
19. 09. 2025 08.26
+3
Alkohol, cigareti in droge, za nore in boge. Zasvojenost je kot polž. Počasi in vse več je je, kot plevela...in vtikanje kr enga v kr eno, seveda enaki rinejo na kup. Družinski, prometni, gospodarski in družbeni brezbrižnežši in neodgovorneži ..podivjani runklni in zmešane butare, tatovi, pretepači...morilci lastnih teles in sveta tudi drugih, sram vas bodi! Sožalje vpletenim, in izgubljenim :)
ODGOVORI
5 2
Observatore kita
19. 09. 2025 08.46
+1
Alkohola je skoz manj intelektualc
ODGOVORI
1 0
Minifa
19. 09. 2025 08.23
+3
Levi odpustijo vse kriminal, drogo zločine samo uspeha posameznika NE.
ODGOVORI
10 7
Petruska1234
19. 09. 2025 08.46
-1
Na kateri drogi si pa ti
ODGOVORI
0 1
Sil Ka 1
19. 09. 2025 08.22
+1
Delati vzornike iz odpada družbe je perverzno. Podobno mi pride na misel, da serijski morilec predava o svetosti življenja.
ODGOVORI
8 7
NeXadileC
19. 09. 2025 08.52
Ljudi se spremenijo. Korenita sprememba je možna in se dogaja. Problem so pa prav tisti, ki vlečejo tujo preteklost v ospredje sedanjosti in tako ovirajo uspeh, ali celo prikrivajo, senčijo nove nespodobnosti. Pri tem se ne sklicujem prav na nobenega osebno.
ODGOVORI
0 0
DarkManX
19. 09. 2025 08.13
+9
Ne vem v čem je smisel teh abotnih prispevkov o ex narkičih, zapornikih ipd...in to drugi članek na strani...joke
ODGOVORI
14 5
Voly
19. 09. 2025 08.40
+3
Smisel teh "abotnih" prispevkov je v tem, da tisti, ki tako zabredejo, da mislijo, da ni izhoda, vidijo, da se da dvigniti iz brezna! Vsaj po moje.
ODGOVORI
4 1
