Odvoz v ujmi naplavljenega mulja s Koroške prestavili na sredo

Odvoz v ujmi naplavljenega nevarnega mulja s Koroške na remediacijo v Avstrijo se še ne bo začel danes, kot je bilo sprva načrtovano, ampak je začetek odvoza prestavljen na sredo, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor. Kmalu naj bi bili znani tudi rezultati analiz novembra odvzetih vzorcev krvi otrok iz petih koroških občin.

Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je prav zaradi izraženih skrbi ob pojavu s težkimi kovinami onesnaženega mulja, ki ga je ob avgustovski ujmi po Mežiški dolini in na območje Dravograda nanosila narasla reka Meža, organizirala jesenski odvzem krvi otrok za ugotavljanje vsebnosti svinca. Na odvzeme krvi, ki so potekali pred enim mesecem, so povabili 583 otrok, starih od 24 do 48 mesecev, iz vseh štirih občin Mežiške doline in prvič tudi iz Dravograda. Nekaj več kot sto se jih je odzvalo vabilu, na ravenski enoti NIJZ pa še čakajo na rezultate zadnjih odvzemov.

icon-expand mulj

"Trenutno so izmerjene koncentracije svinca v krvi nižje kot predhodno izmerjene v Zgornji Mežiški dolini," so za STA danes pojasnili pri NIJZ. Upajo, da bodo še v tem tednu zbrali vse izvide, nato bodo rezultate tudi objavili. Zgornja Mežiška dolina sicer zajema občini Črna na Koroškem in Mežica, kjer vsebnost svinca v krvi triletnikov že več kot 15 let preverjajo vsako leto. Medtem pa se bo odvoz v ujmi naplavljenega mulja, ki je zaradi visokih vsebnosti težkih kovin opredeljen kot nevaren odpadek, namesto danes, kot je bilo sprva načrtovano, predvidoma začel v sredo. Razlog je, da teren še ni bil ustrezno pripravljen za odvoz težkih kamionov, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.