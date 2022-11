Medtem ko so cene hrane vse višje, je na družbenih omrežjih pravo razburjenje povzročila objava fotografij, s katerih je razvidno, da je nekdo sredi gozda v okolici Maribora odvrgel na kilograme osnovnih živil, ki jih najrevnejši prejmejo iz Sklada za evropsko pomoč. Od pšeničnega zdroba, moke, riža in soli do polžkov in špagetov, bolj ali manj vse zapakirano in s pretečenim rokom uporabe. Za kakšne količine dejansko gre? In kdo bi to lahko odvrgel?