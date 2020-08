Odvržene igle so 'stalna težava', a jih nikar ne odstranjujte sami

Prizor, kot ga vidite na fotografijah, je – kot pravijo v javnem podjetju Voka Snaga – v Ljubljani žal vsakodnevni pojav. Odvržene igle so tokrat ležale pred eno od bežigrajskih pekarn. Ker gre za nevaren odpadek, jih nikar ne odstranjujte sami, opozarjajo v podjetju.

"Odvržene igle so stalna težava in čeprav se Mestna občina Ljubljana trudi, da bi jih bilo po mestnih površinah čim manj, se žal redno pojavljajo na znanih lokacijah,"je povedala predstavnica podjetja Nina Sankovič. Z omenjeno lokacijo za Bežigradom sicer še niso bili seznanjeni: "Podatkov o tem, da bi se tukaj zbirali uživalci drog, nimamo."

Za čiščenje tovrstnih nevarnih odpadkov na javnih površinah so pristojni njihovi zaposleni, ki imajo ustrezno opremo in opravljeno usposabljanje."Naši delavci večkrat tedensko namensko pregledajo lokacije, kjer je pričakovati odvržene igle, seveda pa poberejo oziroma odstranijo vse igle, na katere naletijo ob izvajanju rednega čiščenja javnih površin in javnih sanitarij. Ker to delo opravljajo vsakodnevno, tudi ob vikendih in praznikih v dveh izmenah, igle odstranjujejo tudi takrat," je povedala Sankovičeva.

Kako ravnati, če sredi mesta naletite na nevarne odpadke?

"Občani naj igel ne odstranjujejo sami, pač pa naj pokličejo v naš center za pomoč in podporo uporabnikom na številko 01 477 96 00," svetujejo v podjetju. Za sanacijo potrebujejo čim bolj natančen opis lokacije, kjer se odpadek nahaja (ulico in bližnjo hišno številko).

Sankovičeva je poudarila še, da nevarne odpadke lahko odstranjujejo le na javnih površinah, na zasebnih pa so jih dolžni odstraniti lastniki oziroma upravljavci teh površin. Lahko jih zanje odstrani tudi njihovo podjetje, vendar gre za plačljivo storitev. "V zvezi s tem lahko nastane težava, ko igle mimoidoči opazijo na lastniških zemljiščih, kjer pa naši zaposleni nimajo pooblastil," je še povedala predstavnica podjetja.

O odvrženih nevarnih odpadkih lahko obvestite tudi policijo

Policija v zvezi z omenjeno lokacijo za Bežigradom ni prejela nobene prijave. Opozarjajo pa, da gre pri iglah na fotografijah"za odpadek, ki ni pravilno odložen in je tako nevaren za okolico".

"V primeru, da nas občani o takšni lokaciji obvestijo, policisti to preverijo in v primeru najdenih igel obvestijo Regijski center za obveščanje, ki poskrbi, da ustrezne službe tak odpadek odstranijo," je povedala predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.