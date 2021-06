Odvržene narkomanske igle v bližini ljubljanskega vrtca, posredovala Policija

V uredništvu smo prejeli fotografije odvrženih igel pod stopniščem v bližini enega od ljubljanskih vrtcev. Bralec, ki nam je posredoval fotografije, je opozoril, da gre za izredno nevarno in nesprejemljivo stanje, ki traja že nekaj časa. Za pojasnila smo se obrnili na ljubljansko Policijo. Tiskovna predstavnica Aleksandra Golec nam je pojasnila, da so bili o dogodku obveščeni včeraj ter da so takoj stopili v kontakt z odgovornimi osebami v enoti, da poskrbijo za odstranitev tovrstnih odpadkov. Prav tako bodo policisti izvedli tudi druge ukrepe, da preprečijo takšne dogodke na navedeni lokaciji.

Ob podobnih obvestilih policisti najprej odkrijejo točno lokacijo (v kolikor ni znana), kjer se tovrstni nevarni odpadki nahajajo, in o tem obvestijo komunalne delavce, da take odpadke odstranijo. Na navedenih lokacijah policisti nato tudi večkrat opravljajo nadzore, da do podobnih dogodkov ne bi več prihajalo, ter izvedejo preventivna svetovanja lastnikom objekta. Prav tako se o navedeni problematiki povežejo s pristojnimi inštitucijami in lokalno skupnostjo.

V vsakem primeru pa gre za potencialno nevaren odpadek, ki ni pravilno odložen in je tako nevaren za okolico, zato občanom svetujejo, da se navedenih predmetov ne dotikajo in o nevarnem odpadku obvestijo eno izmed interventnih številk.

O problematiki odvrženih narkomanskih igel so pred kratkim obsežno poročali kolegi v rubriki 24UR Inšpektor. Problemi se kopičijo že leta, pristojni pa opozoril ne slišijo. Zakaj ni varnih sob oziroma dnevnih centrov, ki bi zmanjšali količino potencialno okuženega pribora na javnih površinah in preprečili marsikatero smrt zaradi predoziranj, prebivalci pa bi se zaradi njih počutili varne?