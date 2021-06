Odvrženo blato tudi v Šentjurju: je storilec isti kot v Hočah in Dramljah?

Skoraj v središču Šentjurja, nedaleč stran od Dramelj, kjer so pred dobrim mesecem dni odvrgli za kar 20 kamionov komunalnega blata, je odvrženih približno 20 kubikov komunalnega blata, torej približno za en kamion - bistveno manj kot v Hočah in v Dramljah. A občino skrbi, koliko je se takšnih odlagališč, ki jih sploh še niso opazili. "Tukaj se nahajamo skoraj v samem jedru mesta. Če bi bile te količine večje, bi lahko imeli velike velike probleme. Dve takšni lokaciji smo trenutno identificirali v naši občini, vprašanje je, koliko jih je še," je zaskrbljen župan občine Šentjur Marko Diaci.

Območje čaka zahtevna sanacija

Storilec je blato odvrgel nekje okoli prvomajskih praznikov, vsaj tako ocenjujejo na občini. Zelo previdno je izbral kraj, kjer komunalne nesnage še dolgo ne bi odkrili. Na kraju sta bila tudi policija in predstavnik nacionalnega laboratorija, ki je odvzel vzorce. A skorajda ni več dvoma. "Kaže, da gre za komunalno blato iz čistilne naprave. Podobno kot pri nas v Dramljah, kjer se je to že pojavilo in pa seveda v Hočah," je povedal direktor Javnega komunalnega podjetja Šentjur Matjaž Žmahar.

In čeprav ne gre za vodovarstveno območje, je škoda velika. "Tule je tudi sotočje treh rek, Pešnice, Kozarice in pa Voglajne," je še dodal Diaci. "Tu gre za koncentracijo blata in vseh teh snovi, ki za okolje, živalstvo in rastlinstvo seveda niso dobrodošle," je še povedal Žmahar. Po analizi jih čaka zahtevna sanacija, ki jo bo morala občina - glede na to, da so lastniki zemljišča - najverjetneje opraviti sama.