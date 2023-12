Odvzem goveda pri Krškem: uprava ugotovila kršitve zakonodaje

Verifikacijo oz. preverbo na področju zaščite živali na območnem uradu Novo mesto je izvedla interna komisija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Postopek je s sklepom konec novembra sprožil direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos , komisija pa je med drugim preverjala učinkovitost, primernost, nepristranskost, kakovost in doslednost uradnega nadzora.

Medtem ko je veterinarka med drugim navajala, da je bil prostor ograjen z žico, tla razmočena, poplavljena z meteorno vodo, globokim blatom in fekalijami ter da živali v času pregleda niso imele na voljo čiste vode, nekatere pa so ob pregledu kazale klinične bolezenske znake, so bili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije prepričani, da je šlo za pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, prav tako so odvzem kot "neprimeren in v celoti nezakonit" ukrep označili v Sindikatu kmetov Slovenije. Odvzeto govedo je razdelilo tudi opozicijo in koalicijo.

Kot smo že poročali, je po mnenju odvetnika, ki zastopa kmetijo, odločba popolnoma v nasprotju z zapisnikom, ki je nastal 14. novembra, saj v njem niso navedene vse osebe, ki so bile ob inšpekcijskem pregledu prisotne, in jih ta navaja v izpodbijani odločbi. Iz ugotovitev zapisnika tudi ne izhaja, koliko živali in katere so bile odvzete, niti ne opredeli, v kakšnem rejnem in zdravstvenem stanju je bila katera od živali. Prav tako iz zapisnika ustne odločbe ne izhaja, komu se odvzete živali dajo v odkup in kdo opravi transport. Izpodbijana odločba je tako v celoti v nasprotju z zapisnikom ustne odločbe, trdi odvetnik.

Iz zapisnika izhaja tudi, da se odvzame osla, ki pa ni niti v lasti Možgana niti on ni njegov skrbnik, pač pa gre za osla, ki se prosto sprehaja po vasi.

Inšpekcijski organ po mnenju odvetnika, ki zastopa kmetijo, ni ugotovil, v kakšnem stanju je bila posamezna odvzeta žival, zato je odločba "popolnoma neutemeljena in neobrazložena", prav tako pa inšpekcijski organ sam sebi nasprotuje, saj na eni strani odredi odvzem vseh živali, na drugi pa obrazloži, da je bil opravljen površen pregled, trdijo. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je inšpekcijski organ na naslovu Možganovih 13. novembra opravil nadzor nad zaščito govedi in kopitarjev ter da v času pregleda nikogar ni bilo doma. Ker o tem niso obvestili družine Možgan in ker niso sestavili zapisnika, se odločba "ne more sklicevati na domnevne ugotovitve, ki naj bi jih tistega dne ugotovil inšpekcijski organ, saj je bil ta opravljen nezakonito". Prav tako se odločba "ne more sklicevati na fotografije, ki jih je inšpektorica posnela in uporabila kot dokaz, saj so bile pridobljene nezakonito". Ker je inšpektorica samovoljno vstopila v zaprte prostore, so podani tudi zakonski znaki kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja, trdi odvetniški zastopnik kmeta.