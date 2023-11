Društvo za zaščito konj: Nismo sodelovali pri odvzemu živali

Zaradi odvzema več glav živine pri Krškem je sklicana izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri se bodo seznanili z izvršitvijo skrajnega ukrepa odvzema živali. Medtem ko se pojavljajo vprašanja, ali so zagovorniki živali v tem primeru prekoračili pooblastila, v Društvu za zaščito konj pojasnjujejo, da niso sodelovali pri odvzemu živali in da je z njimi navezala stik sama inšpekcija. Na inšpekcijo smo naslovili vprašanja o tem, kdo je bil prisoten pri odvzemu, kje in v kakšnem stanju so zdaj odvzete živali, a se na naša vprašanja še niso odzvali.

O situaciji bo ob 13.15 spregovoril tudi predsednik KGZS Roman Žveglič. Spremljali bomo v živo.

Medtem ko so v sindikatu kmetov in KGZS ogorčeni nad odvzemom živali na kmetiji Možgan pri Krškem, je interni nadzor nad postopkom inšpekcije včeraj napovedal tudi začasni kmetijski minister Marjan Šarec. Pri KGZS so prepričani, da je bil izrečeni ukrep nesorazmeren in nezakonit. Kaj konkretno je rejec zagrešil, v inšpekcijskem zapisniku ne piše, prav tako ne, koliko živali je bilo odvzetih. Eno kravo naj bi domov odpeljala kar zaščitnica živali, ki je pri odvzemu sodelovala, je poročal časnik Dnevnik. Zato so se začela porajati vprašanja, ali niso morda šli aktivisti za pravice živali s pomočjo države prek pooblastil. KGZS ocenjuje, "da živali res niso bile rejene v povsem optimalnih pogojih, a niso imele nobenih negativnih posledic zaradi take reje. Imele so tudi možnost se umakniti iz blata na pašnike. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je razloge za odvzem pojasnila takole: "Govedo je bilo ograjeno na malem izpustu, ki je bil zelo blaten, brez dostopa do vode in hrane, brez dostopa do hleva oziroma suhega ležišča. Živali so bile prekrite z blatom in veterinarsko neoskrbovane," so navedli.

Kakšna je realna slika na kmetiji Možgan, bo po uradno končanem odvzemu živali – to bo predvidoma v sredo – pokazala revizija postopka. Na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo naslovili vprašanja o tem, kdo je sodeloval pri odvzemu, v kakšnem stanju so živali in kje so jih namestili, a se na naša vprašanja se še niso odzvali. Društvo za zaščito konj: Nismo sodelovali pri odvzemu živali

Na kritike, da so šli aktivisti za pravice živali prek pooblastil, pa so se odzvali v Društvu za zaščito konj, kjer pojasnjujejo, da sami niso sodelovali pri odvzemu živali. Kot so poudarili, zaradi napačnih informacij dobivajo tudi grožnje, da jih bodo prijavili na Policijo. V sporočilu za javnost so zapisali: "Omenjeno je bilo tudi, da je pri odvzemu sodelovalo tudi društvo oz. naša predsednica, kar sploh ni res, saj do trenutka odvzema v društvu za to sploh nihče ni vedel, društvo pa tudi ni podalo prijave."