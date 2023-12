Odvzem goveda: ministrstvo ugodilo pritožbi kmeta, zadeva gre v ponovno odločanje

Končno odločitev ministrstva za kmetijstvo v pritožbi Rudija Možgana, ki mu je inšpektorica Danuša Štiglic v razvpitem primeru odvzela krave. Ministrstvo je namreč ugodilo pritožbi kmeta zoper odločbo inšpektorice, s katero mu je 14. novembra odvzela govedo. V obrazložitvi ministrstvo pritrjuje pritožbi in ugotavlja, da je veterinarska inšpektorica v postopku zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku tako pri pisanju zapisnika, pri vodenju postopka in pri samem odvzemu živali. Bistvena pomanjkljivost je, da inšpektorica v zapisniku sploh ni napisala v kakšnem stanju so bile živali, zato je bila odločba o odvzemu goveda nezakonita in jo je ministrstvo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje enoti v Novo Mesto, ki bo v ponovljenem postopku moralo ugotoviti, v kakšnem stanju so bile živali.