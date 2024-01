Odvzeto govedo nazaj k lastniku, veterinarki opozorilo pred odpovedjo

Po odvzemu goveda na kmetiji v Leskovcu pri Krškem in močno razdeljenim mnenjem tako opozicije kot koalicije, pa tudi preostale Slovenije, so se na kmetijo Možganovih včeraj vrnile krave. Rudi Možgan je za našo televizijo dejal, da so živali zdaj v slabšem stanju kot takrat, ko so bile odvzete.

Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je danes pojasnil, da so bile krave oskrbljene in veterinarsko pregledane. Ena naj bi imela hematom, a je ta, kot je ocenil veterinar, nastal še pred odvzemom. Dodal je, da je uradni veterinar prisoten pri natovarjanju in raztovarjanju, o stroških oskrbe in prevoza pa bo odločal v nadaljevanju postopka.

Glede glavne veterinarke, ki je odredila odvzem goveda, je Kos dejal, da je prejela opozorilo pred redno odpovedjo. Bila je premeščena na drugo delovno mesto in ne bo več opravljala inšpektorskih del. Po besedah direktorja gre sicer za prvi tako hud primer postopkovnih kršitev. Napake pri vodenju postopka so odkrili tudi pri nekaterih drugih primerih, ki jih je vodila.