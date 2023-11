Odvzem govedi bo pod drobnogled vzela upravna inšpekcija

Na Dnevniku so zato na upravno inšpekcijo naslovili vprašanje, ali lahko inšpektorica zapisnik, ki ga je podpisala na kmečkem dvorišču, pozneje v službenih prostorih dopolni z manjkajočimi konkretnimi podatki. Prosili so jih tudi za oceno, ali zapisnik, pripravljen ob odvzemu, vsebuje vse potrebne elemente.

Šarec napovedal interni nadzor

Odvzem govedi sicer razburja tako strokovno kot politično javnost. Medtem ko je iz sporočila za javnost Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin razbrati, da naj bi bil odvzem upravičen, so v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Sindikatu kmetov Slovenije opozorili, da je šlo za nesorazmeren in nezakonit ukrep ter da bi moral imeti kmet vsaj možnost, da domnevne nepravilnosti prej odpravi. Začasni minister za kmetijstvo Marjan Šarec je napovedal interni nadzor nad postopkom odvzema.

V SDS so medtem napovedali vložitev predloga sprememb zakona o zaščiti živali. Novela tega zakona je sicer začela veljati pred kratkim in je po oceni nekaterih kriva za nastali zaplet, medtem ko v upravi za varno hrano pravijo, da odvzem ni bil posledica novele, ker možnost trajnega odvzema živali velja že 10 let.