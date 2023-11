Odvzem goveda razburja tudi politiko: 'Zakon daje nevladnikom preveliko moč'

Odvzem 24 glav goveda kmetu pri Krškem odmeva tudi na političnem parketu. V opoziciji so uperili prst v prenovljeni zakon o zaščiti živali, SDS zato napoveduje vložitev predloga nove novele, ki bi črtala po njihovi oceni sporne člene. V koaliciji medtem pravijo, da je inšpekcijski postopek še odprt in da je treba počakati na rezultate revizije.

"Zdaj se postavljajo standardi, kako bomo uporabili novelo zakona o zaščiti živali. Prav je, da se omenjeni primer spremlja in razišče," je danes dejala poslanka NSi in predsednica odbora DZ za kmetijstvo Vida Čadonič Špelič. Sama sicer ne želi komentirati odločitve inšpektorice, se pa po njenem mnenju glede na objave v medijih postavlja dvom o spoštovanju zakonodaje. "Če odvzameš toliko govedi z ustno odločbo, moraš to zelo jasno opredeliti in lastniku živali tudi jasno predočiti, kaj je naredil narobe," je opozorila. Po njenem mnenju izdana odločba ne vsebuje niti enega elementa, ki bi bil osnova za pravno formalno odločbo, ki bi lahko zdržala vse presoje. Najhuje pa je, da je pri odvzemu živali sodelovala civilna družba, je ocenila. "Živali so vezali za rogove, jih vlekli na kamion, ena žival se je celo spotaknila in padla po tleh. Mislim, da so pri odvzemu naredili zelo veliko strokovnih napak, ki že mejijo na mučenje živali," je bila kritična. Temu pritrjujejo tudi v opozicijski SDS. Prepričani so, da je do tega inšpekcijskega nadzora prišlo zaradi nedavno sprejete novele zakona o zaščiti živali, ki podeljuje pooblastila nevladnim organizacijam. "V SDS smo opozarjali, da je novela naperjena proti kmetom in ravno dikcija na novo postavljenih členov odpira možnost takšnim zadevam," je izpostavil poslanec SDS Tomaž Lisec. V največji opozicijski stranki so ob tem napovedali vložitev predloga nove novele zakona, ki bi črtala po njihovi oceni sporne določbe sedanje novele. Če zakon ne bo spremenjen, pa bo slej ko prej o njem odločalo tudi ustavno sodišče, verjamejo.

icon-expand Krave v Krškem FOTO: Facebook

Forum za kmetijstvo in podeželje pri SDS: Prekomeren in nezakonit ukrep Iz Foruma za kmetijstvo in podeželje pri SDS so sporočili, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje. Po njihovem mnenju zgolj blatna podlaga ne ogroža pašnih živali, zgodovinsko prilagojenih na pašne razmere. Prepričani, so da gre pri odvzemu 24 po videzu lepo rejenih govedi na kmetiji v Posavju za prekomeren in nezakonit ukrep, ki ga je treba takoj zaustaviti. "Pri tem ukrepanju gre za evidenten način delovanja veterinarske inšpekcije, ki se v sodelovanju z nevladnimi organizacijami maščuje nekaterim kmetom. Da gre na dotični kmetiji za ukrepe, ki z zaščito živali nimajo veliko skupnega, nenazadnje govorijo tudi imena oseb, vpletenih v odvzem. Mediji poročajo, da je odvzem odredila veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic, ki je bila poleti glavna kandidatka za prevzem Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ker je v stroki poznana kot izrazita živaloljubka, je tedaj ostro nasprotovala njenemu imenovanju na direktorsko mesto. Prijaviteljica Valerija Podgornik iz Društva za zaščito konj, prijateljica omenjene inšpektorice, je celo sodelovala pri odvzemu živali," so zapisali. Ob takšnih ukrepih veterinarske inšpekcije, jasni zlorabi zakona in nezakonitih posegih na kmetijah v omenjenem forumu ostro protestirajo. Prav tako obsojajo vstop nepooblaščenih oseb, kot je Podgornikova, na slovenske kmetije. V zvezi s tem pričakujejo ukrepanje Policije, takojšnjo vrnitev nezakonito odvzetih živali na kmetijo in ureditev morebitnih nepravilnosti z vidika zdravstvenega varstva živali in dobrobiti živali na kmetiji, pa tudi takojšen suspenz inšpektorice Štigličeve in izredno odpoved delovnega razmerja. Od ministrstva zahtevajo takojšnjo zaustavitev izvajanja zakona v z zadnjo spremembo spremenjenih členih Zakona o zaščiti živali in takojšnjo pripravo sprememb tega zakona, ki bo usklajena s stroko, kmetijskimi organizacijami in ustavo. Predlagajo tudi takojšnjo vložitev ustavne presoje na zadnjo novelo Zakona o zaščiti živali. Koalicija: Odločitev je treba prepustiti stroki V koaliciji medtem ostro zavračajo vsakršne povezave med omenjeno novelo in primerom odvzema govedi ter poudarjajo, da se politika ne sme vpletati v delo inšpekcije. Prvopodpisana pod nedavno sprejeto novelo zakona, poslanka SD Meira Hot, je danes izjave posameznih politikov o primeru označila za "izjemno zavajanje in manipuliranje z ljudmi". Po njenih zagotovilih v tem trenutku nobeno društvo v Sloveniji ne izpolnjuje pogojev oziroma nima licence kvalificiranega prijavitelja. Določbe zakona, ki bi to omogočile, namreč še niso implementirane, je zatrdila. Sam postopek je bil morda lahko nujno potreben, a je to vprašanje za inšpekcijo in politiko. Ali je bil legitimen in utemeljen, pa bo pokazala notranja revizija, ki jo je odredil obrambni minister v funkciji ministra za kmetijstvo Marjan Šarec, je opozorila.