Odvzem izpita je prava nočna mora, a mi imamo rešitev!

Ne glede na razlog odvzema obstajajo pravne možnosti za njegovo vrnitev – ključno pa je, da ukrepate pravočasno. Le tako ima odvzem vozniškega izpita lahko tudi srečen konec.

Zakaj pride do odvzema vozniškega dovoljenja?

V Sloveniji velja sistem kazenskih točk, ki deluje kot mehanizem za povečanje varnosti v prometu. Ko voznik v obdobju dveh let zbere 18 kazenskih točk (za mlade voznike je ta meja 7 točk), mu vozniško dovoljenje preneha veljati za vse kategorije. Nekateri izmed najpogostejših prekrškov, ki lahko vodijo do odvzema, so: - vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, - znatna prekoračitev dovoljene hitrosti, - nepravilno prehitevanje, - uporaba mobilnega telefona med vožnjo, - pobeg s kraja prometne nesreče ...

Vožnja pod vplivom alkohola in kazni

Vožnja pod vplivom alkohola velja za enega najhujših prometnih prekrškov, saj ogroža vas in druge udeležence v prometu. Meja alkohola v krvi v Sloveniji je največ 0,24 mg na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5). Če alkotest pokaže višjo vrednost, je kazen neizogibna. To je najmanj 300 € kazni in 4 kazenske točke. Seveda pa višja kot je stopnja alkohola v krvi, strožje so kazni. Maksimalna kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola se izvede v primeru, ko voznik prekorači 0,52 mg/l. Posledica je finančna kazen v vrednosti 1200 EUR, 18 kazenskih točki in odvzem izpita.

Test alkoholiziranosti

Policisti izvajajo preglede alkoholiziranosti z alkotestom. Namen testa je zagotoviti varnost na cestah tako za voznika kot tudi za druge udeležence prometa. Če vas ustavijo policisti in zahtevajo alkotest, ga ne zavrnite, saj bi to pomenilo najvišjo kazen (1.200 EUR in 18 točk) ter odvzem izpita zaradi alkohola. Če test alkoholiziranosti opravite in menite, da je rezultat nepravičen, jasno izrazite svoje nestrinjanje policistu, ki bo vašo opombo zapisal v zapisnik. Vljudno predlagajte test z drugim sredstvom, in nato v vsakem primeru sprejmite test, ki ga določi policist, saj zavrnitev prinaša enake posledice kot zavrnitev alkotesta.

"Pred kratkim sem se znašel v zelo neprijetni situaciji. Po napornem tednu sem šel s prijatelji na pijačo in spil nekaj kozarcev in se nato usedel za volan. Med vožnjo domov so me ustavili policisti in izvedli alkotest. Kljub mojemu prepričanju, da sem "še v redu", je bila vsebnost alkohola previsoka. Dobil sem kazenske točke, ki so bile skupaj s prejšnjimi dovolj za odvzem vozniškega dovoljenja. Ostati brez izpita je zame velika težava – vožnja mi je nujna za delo in vsakodnevne obveznosti. Nisem vedel, kako začeti postopek za povrnitev dovoljenja, ali imam sploh kakšno možnost, da ga dobim nazaj. Bil sem obupan in zmeden." - Peter F. Takšne zgodbe niso osamljeni primeri. Peter se je za pomoč obrnil k nam – k Pravniku na dlani. Še sreča, da ni odlašal in smo tako imeli čas uspešno rešiti težavo. Uredili smo vrnitev izpita.

Kako do vrnitve vozniškega dovoljenja?

Čeprav je izguba vozniškega dovoljenja lahko velika težava, obstajajo možnosti, da ga pridobite nazaj, tudi brez ponovnega opravljanja izpita. Pomembno je, da takoj ukrepate in za pomoč prosite izkušenega pravnika Pravnik na dlani. Ko prejmete odločbo o začasnem odvzemu izpita, imate 15 dni časa, da s predlogom zaprosite, da se vam vozniško dovoljenje tudi začasno vrne. To pomeni, da lahko vozite do trenutka, ko bo vaš primer obravnavan na sodišču o morebitnem trajnem odvzemu. Predlog mora biti dobro argumentiran, priložiti pa morate tudi zdravniško potrdilo. Če je prekršek resen, lahko sodišče z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno – gre za trajni odvzem izpita. Ko odločba postane pravnomočna, imate zopet na voljo 15 dni, da sodišču predložite Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. S tem predlogom lahko sodišče zaprosite, naj namesto odvzema določi rehabilitacijske ukrepe in preizkusno dobo. To vam omogoča, da dokažete svojo zavezanost da boste vesten in varen voznik. Posledično to pomeni, da v obdobju preizkusne dobe ne storite novega prekrška, ki bi vam prinesel več kot 3 kazenske točke.

Zakaj priporočamo strokovno pomoč?