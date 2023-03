Odvzem otrok tudi pred evropsko sodišče, sodnico prijavili zaradi pristranskosti

Pred tremi leti je odvzem otrok materi trajal štiri mučne, dolge ure, polne joka in krikov. Skrbništvo so mami odvzeli, ker je po mnenju sodišča večkrat kršila dogovorjene stike z očetom otrok. "Poskušal je pokazati, da jaz ne dovolim stikov, v resnici pa je spretno zmanipuliral celotno situacijo," pa je dejala mama, ki danes ni želela dati komentarja.

Sodišču je poslal pobudo za začasno odredbo, s katero bi otroke vendarle vrnili mami. Kar je zaveza sodišču, da o tem odloča urgentno . "Pojmi, kot so urgentno, v najkrajšem možnem roku, v razumnem roku. To je nekaj ohlapnega, nihče zares ne ve, kaj to pomeni," pa slednje komentira Grizila.

Zaradi pristranskega sojenja so sodnico prijavili tudi v uredništvu Jana, a tudi to ni bilo dovolj, da jo izločijo, je kritična novinarka. "S sodišča smo prejemali odgovore, da morajo zavarovati otroke, ker da so v hudi nevarnosti. Nikoli pa niso znali povedati, kaj je z materjo narobe, ker z materjo ni nič narobe," je jasna novinarka.

In če je pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan pozvala sodišče za podatke in poročila o stanju reševanja zadeve, pa predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič odločno, da bi moralo sodišče otrokom prisluhniti in v primeru nemudoma odločiti. "Kot mati, državljanka, ženska in poslanka prosim, naj odločevalci ne omahujejo niti ure več, da odločijo o tej zadevi," poziva.

Z okrožnega sodišča so nam odgovorili, da je po trenutnih informacijah primer zaradi predloga za dodelitev primera drugemu sodišču v odločanju na vrhovnem sodišču, o predlogu centra za socialno delo pa bodo na okrožnem sodišču narok opravili v začetku aprila.

Klakočarjeva pa ob tem še, da bi morali opolnomočiti varuha človekovih pravic glede zagovorništva otrok: "Da se pravice otroka zaščiti tudi brez soglasja staršev." Varuh je sicer v zvezi s primerom na Evropsko sodišče za človekove pravice že podal pobudo ter dobil potrditev, da lahko kot tretja stran predstavi svoje pravno mnenje. Center za socialno delo pa danes ni imel časa pojasniti, zakaj so predlog za začasno odredbo podali šele zdaj in kaj so počeli dolga tri leta.