Komisija bi Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzela status

Komisija je s sklepom obsodila vsakršno sovražno delovanje, ki temelji na razpihovanju sovraštva in lažeh ter celo grozi z likvidacijami. Ministrstvo za kulturo so pozvali, da razkrije vlogo društva in vsebinsko obrazložitev odločitve o podelitvi statusa v javnem interesu. Pristojne državne institucije pa so pozvali, naj preverijo, če društvo deluje v skladu z ustavo in zakonodajo.

Skupno nujno sejo komisije in odbora so zahtevali v SD, LMŠ, Levici, SAB in NeP, ker se v zadnjem času po njihovi oceni soočamo s skrb zbujajočim trendom porasta sovražnega govora, podpihovanja nestrpnosti, neposrednih groženj in zaničevanja ljudi, predvsem po družbenih omrežjih. Po njihovi oceni je nesprejemljivo, da ima omenjeno društvo, ki razpihuje sovraštvo, žali ljudi in celo grozi z likvidacijami, status društva v javnem interesu na področju kulture.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki se seje zaradi službene poti ni mogel udeležiti, je v pisnem prispevku poudaril, da neonacizem "ni in tudi nikoli in nikdar ne bi smel biti v slovenskem javnem interesu". "Biti bi moralo vendarle vsakomur jasno, da kaj takega pač ne more biti del naše narodne samobitnosti, ki smo si jo Slovenci, kot navaja preambula naše ustave, izoblikovali v večstoletnem boju za narodno osvoboditev," je izpostavil.