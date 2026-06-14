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Slovenija

Odvzem volilne pravice tujcem? Varuhinja človekovih pravic in Svet Evrope v skrbeh

Ljubljana / Strasbourg, 14. 06. 2026 13.57 pred 35 minutami 4 min branja 45

Avtor:
Ti.Š. STA
Glasovanje

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek opozarja, da je predlagana sprememba Zakona o lokalnih volitvah sporna z vidika skladnosti s predmetom in namenom Konvencije Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni. Resno zaskrbljenost je v zvezi s tem izrazila tudi predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gunn Marit Helgesen. Kongres je Beneško komisijo zaprosil za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb v Sloveniji z evropskimi volilnimi standardi, so sporočili iz Strasbourga.

"Varuh človekovih pravic redno spremlja vprašanje volilne pravice kot del področja zbiranja in združevanja ter upravljanja javnih zadev. Najprej ponovno opozarja, da hitro spreminjanje zakonodaje, brez strokovne in javne razprave, slabi kakovost zakonodaje, zmanjšuje pravno varnost in demokratičen dialog ter stanje pravne države," uvodoma izpostavljajo v uradu Simone Drenik Bavdek.

Predlagane spremembe zakona o lokalnih volitvah skrbijo Varuhinjo človekovih pravic in Svet Evrope.
Predlagane spremembe zakona o lokalnih volitvah skrbijo Varuhinjo človekovih pravic in Svet Evrope.
FOTO: Bobo

Menijo, da obrazložitev, da se ta zakon sprejema po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo zakona, ne vzdrži. "Predlagani odvzem aktivne volilne pravice tujcem iz tretjih držav na lokalnih volitvah vpliva na aktivno volilno pravico preko 100.000 prebivalcev Slovenije, kar je že na obseg posledic zahtevno vprašanje. Očitno je tudi, da predlagatelji niso obrazložili oziroma predstavili ustavnopravne obrazložitve in skladnosti predloga z mednarodno pravnimi standardi glede nesodelovanja tujcev tretjih držav s stalnim prebivališčem na lokalnih volitvah. To se kaže tudi v odsotnosti obvezne primerjalne prakse primerljivih držav v zvezi s tem," v sporočilu za javnost navajajo pri Varuhu. Posebej zaskrbljujoče je po njihovem to, da se novela zakona sprejema brez obrazložitve razlogov, ki bi utemeljevali nenaden odvzem volilne pravice določene skupine prebivalstva.

Ob vprašanjih, ali je predlagana ureditev skladna z ustavo ali ustavno sporna, ali gre za posredno ali neposredno diskriminacijo in poseganje v že pridobljene pravice, ali je ureditev skladna z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Evropsko listina lokalne samouprave, Varuh posebej opozarja še na Konvencijo Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni. "Slovenija je to konvencijo podpisala 23. novembra 2006. Čeprav je Slovenija do sedaj še ni ratificirala, od njenega podpisa tudi ni odstopila," poudarja. Po mnenju Varuha je predlog spremembe Zakona o lokalnih volitvah lahko v neskladju s predmetom in namenom omenjene konvencije, saj spreminja s konvencijo skladno obstoječo ureditev.

Konvencija Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni v 6. členu določa naslednje:

1. Vsaka pogodbenica se v skladu z določbami prvega odstavka 9. člena zavezuje, da bo vsakemu tujemu prebivalcu dala pravico voliti in biti voljen na volitvah lokalnih oblasti pod pogojem, da izpolnjuje iste zakonske zahteve, kot veljajo za državljane, in da že pet let pred volitvami zakonito in stalno prebiva v tej državi.

2. Ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu lahko vsaka pogodbenica izjavi, da namerava omejiti uporabo prvega odstavka samo na pravico voliti.

In nadalje v 7. členu še: Vsaka pogodbenica lahko enostransko ali z dvostranskim ali večstranskim sporazumom določi, da je zahteva o prebivanju iz 6. člena izpolnjena že s krajšim obdobjem prebivanja.

Kaj to pomeni? "Skladno z 18. členom Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb podpis mednarodne pogodbe državo podpisnico zavezuje, da se vzdrži dejanj, zaradi katerih bi se lahko izničila predmet in namen mednarodne pogodbe, če je podpisala mednarodno pogodbo s pridržkom ratifikacije, dokler jasno ne izrazi namena, da ne bo postala pogodbenica mednarodne pogodbe," razlagajo pri Varuhu. "Sprašujemo se, ali namerava Slovenija odstopiti od podpisa te konvencije in to brez vsakršne razprave. V obrazložitvi pa Konvencija /.../, niti pravne posledice spremembe zakonodaje glede statusa Konvencije v Sloveniji sploh niso omenjeni," opozarja Drenik Bavdkova.

Po mnenju Varuha bi bilo pred sprejetjem tega zakona, kot tudi vseh ostalih, potrebno narediti oceno vplivov na človekove pravice z vidika ustave in mednarodnih standardov, ki zavezujejo Slovenijo. "Predstavljeni pomisleki kažejo vsaj to, da predlagana sprememba ni tako enostavna, da bi opravičevala skrajšan postopek, zato Varuh poziva k dodatnim razmislekom," so še sporočili.

Skrbi tudi Svet Evrope

Resno zaskrbljenost zaradi predlaganih sprememb zakona o lokalnih volitvah je v petek izrazila tudi predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gunn Marit Helgesen.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Svet Evrope je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in regionalne oblasti držav članic Sveta Evrope.

Slovenski parlament je pozvala, naj pred odločanjem o predlaganih spremembah v celoti upošteva načelo stabilnosti volilnih pravil. Izpostavila je, da so bile spremembe, ki bi državljanom tretjih držav odvzele volilno pravico, vložene le nekaj mesecev pred naslednjimi lokalnimi volitvami, ki bodo novembra 2026.

Ob tem je Helgesenova omenila, da imajo državljani tretjih držav v Sloveniji že od leta 2002 volilno pravico na lokalnih volitvah.

"Takšna sprememba vzbuja resne pomisleke v luči načela stabilnosti volilnega prava, zapisanega v Kodeksu dobre prakse v volilnih zadevah, ki določa, da večje spremembe volilne zakonodaje ne bi smele biti izvedene v letu pred volitvami," je kongres navedel v sporočilu za javnost.

Ob tem je kongres dodal, da je Beneško komisijo zaprosil za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb zakona v Sloveniji z evropskimi standardi za lokalne volitve.

Odvzem volilne pravice tujcem

Spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih konec maja v DZ vložili poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resnice, med drugim predvidevajo odvzem volilne pravice tujcem iz tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in imajo v Sloveniji prijavljeno stalno bivališče. Trenutno veljavna zakonodaja jim omogoča, da volijo člane občinskega sveta in župana, za razliko od državljanov EU pa sami ne morejo kandidirati.

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KOMENTARJI45

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MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
14. 06. 2026 14.35
od kdaj pa lahko tujci volijo?!!..haloo..naj volijo v svoji državi!!!
Odgovori
+1
1 0
Moderni mislec
14. 06. 2026 14.32
Pravilno! Zakaj bi tujci odločali o naši prihodnosti?
Odgovori
+2
2 0
1butnskala
14. 06. 2026 14.31
Enkrat je treba red rardit, pa magari pod Janšo
Odgovori
+2
2 0
Castrum
14. 06. 2026 14.31
Žakon ki sedaj velja za lokalne volitve, je voda na Zokijev mlin. Pika
Odgovori
+1
1 0
vrzwta1
14. 06. 2026 14.30
In se zapisati bolj logicen zakon za pridobitev državljanstva in ostalih pravic.
Odgovori
+1
1 0
zani10
14. 06. 2026 14.29
Pravilno, izgnat te prisleke
Odgovori
+7
7 0
tron3
14. 06. 2026 14.28
Varuhinjo naj skrbi njena prihodnost, ki ne bo preveč bleščeča zaradi nedel, ki jih je počela, vse vedo varuhinja vrla!!!
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+9
9 0
NLKP
14. 06. 2026 14.25
Glavnega mesta Slovenije je tujec župan, ja kam pa pridemo...
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+11
11 0
Lux_43
14. 06. 2026 14.25
Čakte mal. Tujec s stalnim prebivališčem lahko voli, se pravi s stalnimi papirji. Tako da, problem je, da ste to pravico nekoč dali, sedaj bi jo pa vzeli. Aja, še nekaj. Lahko volijo izključno na lokalnih volitvah. Drugo ne. Zakaj kar naenkrat odvzeti to? A ne vidite problema? Skregati vas hočejo med sabo, da bodo lahko potem vse po vrsti črtali. Če še ne veste, naslednje so na vrsti delavske pravice. GZS zahteva in pričakuje odvzem potnih stroškov, malic in seveda tudi zimskega regresa. Kaj pomeni dalje? Odvzem enakopravnosti porok in tako dalje? Pa dej malo pazite, kaj bleknete ! Stalna viza ima tudi svoje stroge pogoje ! Seveda, nekomu, ki ni v stiku s te, je lahko reč in ga naščuvat proti nekemu tujcu. Poleg tega: 2007 al kdaj že ste obkrožil DA, da se klanjate in evropskim kapitalskim močnim centrom in EU predpisom ane ! Še enkrat: nedržavljan NE more glasovati na parlamentarnih volitvah. Samo, nekdo s stalnimi papirji, ki pa trajajo, da se dobijo. Začetni status je začasna viza, ki se podaljšuje. V kolikor je pri takem človeku kriminal, oz. se ne obnaša, kot bi se moral, se začasni papirji prekličejo. Sem videl že večkrat to, in prav je tako ! Še zmerja sem pa za to, da lahko glasuje na volitvah državnih in ostalih izključno nekdo, ki živi tukaj in ne nekdo, ki ne vplačuje v državne blagajne, oz. ne živi tukaj, bil slovenec ali ne.
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-7
2 9
the kop
14. 06. 2026 14.24
Kdor živi vsaj 5 let v Sloveniji in si ni uredil državljanstva tako ali tako nima namena ostati tu, zakja bi potem lahko volil?!
Odgovori
+9
9 0
Frotirka
14. 06. 2026 14.26
za državljanstvo lahko zaprosiš po 10 letih
Odgovori
0 0
the kop
14. 06. 2026 14.30
Večina jih ostane nekaj let dokler ne dobijo vize potem pa naprej na sever. Do tedaj pa izkoriščajo sistem.
Odgovori
0 0
Justice4all
14. 06. 2026 14.24
Tujci iz tretjih držav so v celoti izključeni v 11 državah, med njimi so Nemčija, Francija, Italija, Avstrija, Grčija in Poljska
Odgovori
+9
9 0
Mali jejž
14. 06. 2026 14.28
In tako je prav!!!
Odgovori
+5
5 0
Frotirka
14. 06. 2026 14.21
mogoče bi pogledali, kdo lahko voli na lokalnih volitvah v Avstriji in kako imajo to urejeno; eno so državljani eu, drugo pa državljani tretjih držav
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+6
6 0
damy1972
14. 06. 2026 14.19
Če bi jo pa kdo "poštemplal" jo pa ne bi skrbelo...
Odgovori
+11
11 0
Nigrcek
14. 06. 2026 14.18
Vsi, ki niso bili rojeni v Sloveniji, tudi če imajo slovensko državljanstvo, ne bi smeli imeti pravice do udeležbe na volitvah!!.
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+13
13 0
zmago56
14. 06. 2026 14.24
Vsaj 20 let ne.
Odgovori
+2
2 0
nick73
14. 06. 2026 14.17
Ta varuhinja človekovih pravic nam je sesula arbitražo s Hrvati, sedaj želi delat škodo na področju volitev. Zakaj naj bi nekdo imel volilno pravico, če še ni uspel dobiti državljanstva? Aja, potem ne bo možno na hitro uvozit par avtobusov tujcev in izvolit kandidata, ki ne dela v korist prebivalcev.
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+17
17 0
zmago56
14. 06. 2026 14.26
Ta je varuhinja pravic za ne Slovencev.
Odgovori
+2
2 0
zmago56
14. 06. 2026 14.17
Zaskrbljeni smo lahko le Slovenci zato, ker o naši usodi tujci odločajo.
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+18
18 0
Stojadina-sportiva
14. 06. 2026 14.16
Ta EU je itak skregana z vsako logiko...seveda so v skrbeh če jih noben ne bi več podprl...
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+11
11 0
LevoDesniPles
14. 06. 2026 14.15
javna sekta upa da bo lahko za njihove žepe nadomestila tećne slovenistance z poceni delavno silo.. tako bo lahko javna sekta namesto 3x povišanj plač na leto prešla na mesečne dvige
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+0
2 2
Zedd
14. 06. 2026 14.15
Poln kufer že imamo teh bab, ki se gredo kao nekih človeških pravic.. te babe blesave uničujejo zdrave rase in pomagajo plevelu da se širi in razraste.
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+15
16 1
Yon Dan
14. 06. 2026 14.14
Edino pravilno. Naslednji korak izstop iz zločinske EU in NATA. Lahko nas je sram, da smo na drugi strani kot v 2.svetovni vojni, smo na strani neonacistov, svoj brate slovane smo pa izdali.
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+5
9 4
CRF4
14. 06. 2026 14.19
Rusija je začela 2.s.v.. In to na naci strani...ruska propaganda vam pere možgane. in tokrat so spet začeli vojno..spet na naci strani...enkrat jih bo treba stolčt do konca, da se losajo tega imperializma, ki ga zganjajo že vsaj 80let.
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-4
1 5
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