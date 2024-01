Odvzete krave so nazaj pri Možganovih, ki trdijo, da so živali v slabem stanju

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je stranki vrnila govedo, ki so ji ga odvzeli, ker naj ne bi imela zagotovljenih ustreznih mest za govedo, nastanjeno zunaj objektov. Očitali so ji tudi, da mesto za krmljenje in napajanje živali ni pravilno urejeno ter da živalim ni zagotovljen stalen dostop do čiste vode. Vendar so, kot je dejal Timotej Možgan, živali zdaj v slabšem stanju kot takrat, ko so bile odvzete.

Po odvzemu goveda na kmetiji v Leskovcu pri Krškem in močno razdeljenim mnenjem tako opozicije kot koalicije, pa tudi preostale Slovenije, so se na kmetijo Možganovih vrnile krave. UVHVVR je sicer že včeraj Možganovim vročila novo odločbo, v kateri so dejali, da bodo preverjali, ali je kmet odpravil ugotovljene nepravilnosti in mu bo – če je to storil – odvzete živali vrnila.

icon-expand FOTO: 24UR

Očitno je kmet izpolnil vse kriterije za vrnitev goveda in tako se je 23 krav danes vrnilo na kmetijo. Eno naj bi pripeljali pozneje. Vendar, kot je dejal Timotej Možgan za našo televizijo, so živali zdaj v slabšem stanju kot na dan, ko so bile odvzete.