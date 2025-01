Odziv Medicorja na očitke: Zdravniške napake ni bilo

Nadzor v Medicinskem centru Medicor je Zbornica zdravstvene in babiške nege uvedla po očitkih, s katerimi so se v centru soočali po smrti 80-letnice, ki je umrla po operaciji srca. Nadzor je po poročanju Televizije Slovenija (TVS) potrdil, da so nekateri zaposleni v Medicorju delali brez ustreznih dovoljenj, razkril pa je tudi nepopolno dokumentacijo.

Tako denimo manjka negovalna dokumentacija, ponekod pa prihaja do razhajanj, pri zapisih ur pri operaciji bolnice je 60 minut razlike, različna so tudi poročila o uporabljenem materialu med operacijo. Tako se denimo ne ujema število vstavljenih drenažnih cevk, je za TVS pojasnila predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman .

Po njihovih navedbah je zbornica podala 17 priporočil za izboljšave, k jih preučujejo, nekatere spremembe pa so že uvedli. "Tako so na primer naše medicinske sestre in zdravstveniki, katerih strokovne kompetence nikoli niso bile sporne (vsi so imeli priznano poklicno kvalifikacijo Ministrstva za zdravje), že junija 2024 opravili izpit iz slovenskega jezika in tako izpolnili edini manjkajoči pogoj za pridobitev licence. Posebej bi poudarili, da so omenjeni sodelavci pred tem delali pod mentorstvom licenciranega osebja, kar je ustaljena praksa tudi v javnih zavodih."

Da ni bilo zdravniške napake, je potrdil tudi sočasen izredni strokovni nadzor s strani Zdravniške zbornice Slovenije, ki ni ugotovil strokovnih napak, pravijo v Medicorju. Dodali so še, da je odstotek smrtnosti v njihovem zavodu pod enim odstotkom. Med letoma 2004 in 2024 so sicer skupno opravili 30.353 invazivnih posegov na srcu in žilah.