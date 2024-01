Odziv ministrice na napovedano interpelacijo: Zelo se je veselim

Nakup 13.000 prenosnih računalnikov, ki so še vedno uskladiščeni, vse bolj dviguje politične napetosti. Po tem, ko je NSi ministrici Stojmenovi Duh, ki je podpisala pogodbo o 6-milijonskem nakupu, na komisiji za nadzor javnih financ očitala, da je šlo za negospodaren nakup in za nakup, ne da bi se vedelo, za koga je opravljen, je zdaj SDS napovedala, da bo zaradi tega nakupa zoper ministrico vložila interpelacijo. Kako odgovarja ministrica in kdo zavaja, ko pravi, da mehanizem deluje?

Očitki Nove Slovenije ministrici Emiliji Stojmenovi Duh glede nakupa 13.000 računalnikov so že znani, saj je Jernej Vrtovec konec tedna sklical izredno sejo komisije na to temo, ki pa se je ministrica zaradi potovanja v Davos ni udeležila. Se je pa z obtožbami NSi na račun nakupa soočila v oddaji 24UR ZVEČER.

Na vprašanje, ali bo prevzela politično odgovornost za ta negospodarni večmilijonski nakup računalnikov in odstopila s položaja, je odvrnila, da nakup ni bil negospodaren in da z njim izpolnjujejo zakonske obveze. "Zakon je bil sprejet marca lani, na našem ministrstvu smo učinkoviti, takoj smo šli k izpolnjevanju zakonskih obveznosti. In sprašujem se, kaj bi me danes spraševali, če teh prenosnikov ne bi kupili, bi pa ostali udeleženci izpeljali vse aktivnosti – torej bi bil mehanizem vzpostavljen, mi pa ne bi imeli opreme, ki bi jo razdeljevali."

Emilija Stojmenova Duh in Jernej Vrtovec FOTO: POP TV icon-expand

Vrtovec ji je očital, da gre absolutno za negospodarno ravnanje ministrstva, pa tudi netransparentno in nesmotrno porabo davkoplačevalskega denarja. "Ministrstvo je šlo v razpis teh računalnikov, ne da bi vedeli, kdo jih potrebuje, na kakšen način jih bodo razdelili, na kakšen način bo sam potek razdeljevanja potekal ... Danes vidimo, da mehanizem ne deluje, da javni sklad za štipendiranje nima kapacitet, da bi lahko te računalnike razdelil. 6,5 milijona evrov denarja, ki smo ga dali davkoplačevalci za te računalnike, je bilo popolnoma netransparentno porabljenih." Poleg tega so občine, ki so se javile na razpis, sporočile, da potrebujejo samo 39 računalnikov. "Poraja se resno vprašanje – kdaj bodo ti računalniki razdeljeni, ker tudi vrednost opreme zelo hitro pada. V enem letu tak računalnik izgubi 25 % svoje vrednosti," je opozoril. Stojmenova mu je odgovorila, da to ne drži in še enkrat poudarila, da je šlo za transparenten postopek, javno naročilo, ki ga je peljalo ministrstvo za javno upravo in ne njihovo. "Vsi postopki so kristalno jasni, število upravičencev je pol milijona, imamo 13.000 računalnikov, to je 2,6 % vseh upravičencev. Samo prejemnikov socialne pomoči v Sloveniji je 84.000, kar pomeni 15 % računalnikov." Kot še pravi ministrica, se nanje obrača vedno več ljudi, ki potrebujejo to opremo. Svet je namreč vse bolj digitalen – da dobimo digitalno pismene otroke in prebivalstvo, pa potrebujemo dostop do računalniške opreme.

'Za računalnike, na katerih se nabira prah, plačujemo 2500 evrov na mesec' Digitalizacija je pomembna, ampak na pameten način, se je strinjal Vrtovec. Spomnil je, da je bil odziv pomoči potrebnih minoren, predstavniki šol pa so govorili, da jih nihče ni nič vprašal. "Najbolj se bojim, da bodo ti računalniki ostali v skladišču v Logatcu leta, davkoplačevalci plačujemo 2500 evrov na mesec za shrambo računalnikov, na katerih se nabira prah."

"Medtem ko ljudje – tudi zaradi stališč vlade – težje živijo, plačujejo vedno višje davke, vlada tako nonšalantno razmetava z davkoplačevalskim denarjem. In tukaj, ministrica, bo treba prevzeti politično odgovornost. S tem nakupom Slovenija ne bo nič več in nič manj digitalna, kvečjemu bo napredovala na lestvici koruptivnih dejanj." - Jernej Vrtovec

Mehanizem bi moral biti vzpostavljen od 1. januarja, pa ni, je še dodal. "Ne verjamemo, da je ministrstvo v takšni kondiciji, da bi lahko vseh 13.000 računalnikov razdelilo v dveh mesecih. Če jim bo uspelo, jim bomo rekli kapo dol," je napovedal. Ministrica je prejšnji teden povedala, da mehanizem deluje, v istem tednu pa je državni sekretar to zanikal. Kdo torej laže, kdo zavaja? "Ne lažem in ne zavajam!" pravi ministrica. Kot je pojasnila, se razdeljevanje prenosnikov še ni začelo, kar pa ne pomeni, da mehanizem ne deluje. Mehanizem namreč predstavlja postopke – administrativne, logistične, informacijske sisteme ... "V zakonu predviden rok za vzpostavitev mehanizma je 1. 1. 2024, ne rok za razdeljevanje prenosnikov. Ko se vzpostavi ta mehanizem, štipendijski sklad objavi poziv, na katerega se prijavijo upravičenci, nato pa se prenosniki razdelijo. To bo v zelo kratkem času in takrat pričakujem s strani NSi besede 'kapo dol'." NSi bo interpelacijo, če bo do nje prišlo, podprla Kako pa ministrica komentira napoved interpelacije poslancev SDS? "Zelo se veselim interpelacije, enako, kot sem se veselila vaše komisije, ker smo lahko predstavili vsa dejstva. Enako, kot se veselim tudi pregleda na KPK. Vsak lahko vloži prijavo in prav je, da se vlaga. Če kdorkoli misli, da obstaja kanček dvoma, naj organi preiščejo, s tem pri meni dvigujejo zaupanje v organe v naši državi."