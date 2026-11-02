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Slovenija

MZEZ o srečanju Stevanovića z iransko veleposlanico: DZ je avtonomen organ

Ljubljana, 02. 11. 2026 15.27 pred 37 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA
Seja DZ

Državni zbor je v okviru uresničevanja svojih ustavnih pristojnosti samostojen in avtonomen organ, je v odzivu na srečanje predsednika DZ Zorana Stevanovića in iranske veleposlanice v Sloveniji Marzije Afham sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Stevanović je pred tem dejal, da so mu mnogi srečanje z Afham odsvetovali.

"Stiki tujih diplomatskih predstavnikov z državnimi organi Republike Slovenije potekajo v skladu z ustaljeno diplomatsko prakso, pri tem izpostavljamo, da je skladno z 2. členom Zakona o Državnem zboru (ZDZ) Državni zbor v okviru uresničevanja svojih ustavnih pristojnosti samostojen in avtonomen organ," je sporočilo zunanje ministrstvo.

Dodalo je še, da ima Slovenija začrtano zunanjepolitično strategijo, ki jo vodi, usmerja in usklajuje vlada, "lahko pa imajo različni nosilci oblasti različna politična mnenja".

S tem se je ministrstvo odzvalo na četrtkovo srečanje Zorana Stevanovića in iranske veleposlanice v Sloveniji Marzije Afham. Predsednik DZ je v pogovoru z veleposlanico izmenjal poglede na aktualne razmere na Bližnjem vzhodu in med drugim izpostavil stališče Slovenije, da je treba nadaljevati prizadevanja za umiritev razmer v regiji.

V poznejši izjavi za medije je Stevanović komentiral srečanje in dejal, da so mu "mnogi to odsvetovali, celo mogoče ministrstvo za zunanje zadeve".

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KOMENTARJI8

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kunccix
02. 11. 2026 16.02
DZ ni avtonomen organ! Je v lasti naroda, države in ta srb nam uničuje vse!!!! Ugled nam je padel že z SDSom in NSIjem, sedaj pa še ta srb…. GROZA
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+2
4 2
galeon
02. 11. 2026 15.55
Še vedno so Iranci bol normalen narod kot vsi lizci blondinke EU.
Odgovori
+1
4 3
kunccix
02. 11. 2026 16.00
Zadnji čas, da se odselite tja v Iran.
Odgovori
-3
1 4
Koren
02. 11. 2026 15.52
Očitno Stevo ne rabi nikogar … ne poslancev…. oz. prazen parlament…on je sam sebi zadosten. Vse je pomešal. Važno je samo to, da ima funkcijo.
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+4
6 2
WOKEPROPAGANDA
02. 11. 2026 15.46
V poznejši izjavi za medije je Stevanović komentiral srečanje in dejal, da so mu "mnogi to odsvetovali, celo mogoče ministrstvo za zunanje zadeve"..........................mogpče! Preveč navlečen da bi vedel!
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+4
5 1
Slovenska pomlad
02. 11. 2026 15.39
Res sem ponosen,da nam SDS omogoča obsojenca Stevanovića za predsednika slovenskega parlamenta.
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+6
10 4
paru
02. 11. 2026 15.48
stranka SDS? Stranka konvertitov, prebarvancev, kameleonov , in pa kot je dejal umorjeni Krambergar- bojte se tistih komunistov, ki bodo v cerkev začeli letati... če bo papež prišel v Slovenijo , bodite pozorni, kateri od naštetih mu bodo najbolj dvorili...
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+4
7 3
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