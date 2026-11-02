MZEZ o srečanju Stevanovića z iransko veleposlanico: DZ je avtonomen organ

"Stiki tujih diplomatskih predstavnikov z državnimi organi Republike Slovenije potekajo v skladu z ustaljeno diplomatsko prakso, pri tem izpostavljamo, da je skladno z 2. členom Zakona o Državnem zboru (ZDZ) Državni zbor v okviru uresničevanja svojih ustavnih pristojnosti samostojen in avtonomen organ," je sporočilo zunanje ministrstvo.

Dodalo je še, da ima Slovenija začrtano zunanjepolitično strategijo, ki jo vodi, usmerja in usklajuje vlada, "lahko pa imajo različni nosilci oblasti različna politična mnenja".

S tem se je ministrstvo odzvalo na četrtkovo srečanje Zorana Stevanovića in iranske veleposlanice v Sloveniji Marzije Afham. Predsednik DZ je v pogovoru z veleposlanico izmenjal poglede na aktualne razmere na Bližnjem vzhodu in med drugim izpostavil stališče Slovenije, da je treba nadaljevati prizadevanja za umiritev razmer v regiji.

V poznejši izjavi za medije je Stevanović komentiral srečanje in dejal, da so mu "mnogi to odsvetovali, celo mogoče ministrstvo za zunanje zadeve".