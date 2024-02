Odziv MZEZ: Slovenija zagovarja strokovno obravnavo zgodovine

"Ob poudarjanju pravice do spominjanja in spoštovanja človekovega dostojanstva se ne smemo zatekati k poenostavljanju in povzdigovanju ene bolečine nad drugo ter potiskati v pozabo grozot, ki jih je Slovencem prizadejal fašizem," so izpostavili na ministrstvu. Dodali so, da je objektiven pristop k spominjanju na boleče izkušnje 20. stoletja gradnik skupne prihodnosti, ki si ga zaslužijo prebivalci na obeh straneh slovensko-italijanske meje, zlasti mladi.

Sprava po navedbah ministrstva potrebuje svoj čas in iskren napor, da se odpremo drug drugemu in gradimo nove priložnosti. Kot primer takšne priložnosti so omenili projekt Evropske prestolnice kulture dveh Goric.

Na ministrstvu si bodo še naprej prizadevali za spoštljiv dialog s sosednjo Italijo in razvoj sodelovanja v duhu temeljnih evropskih vrednot sožitja in sprave.

"Slovenija vseskozi zagovarja strokovno obravnavo zgodovine," so še sporočili z ministrstva. Primer takšnega sodelovanja med državama je bila po njihovih navedbah priprava skupnega poročila o slovensko-italijanskih odnosih v obdobju 1880-1956 v okviru slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije. Objava poročila v obeh državah bi dodatno prispevala k objektivnemu razumevanju zgodovinskih dogodkov, so poudarili na MZEZ.