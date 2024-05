Odziv na hude očitke: Delujemo zakonito, varčno, transparentno

"Ostro zavračam vse očitke o neprimernem vedenju, predvsem pa o mobingu ali celo (fizičnem) trpinčenju zaposlenih," je glede odnosa do zaposlenih zapisala Uršula Cetinski.

Ob tem je dodala, da manjše in večje skupine ljudi vodi že skoraj 40 let, od kulturne redakcije Radia Študent, Koreodrame, Mesta žensk do Slovenskega mladinskega gledališča, pri čemer kljub javni izpostavljenosti in delu na najodgovornejših mestih ni bila povezana niti z eno afero. Glede poslovanja v tem času pa je zapisala, da je povsod presegla poslovne in programske cilje, pri čemer so jo ocenjevali številni nadzorniki.

"Delujemo zakonito, varčno, transparentno. Tako na področju delovne zakonodaje kot na vseh ostalih področjih. Vsakoletne notranje revizije, ki jih izvajajo zunanji revizorji in so predstavljene svetu CD, nam omogočajo uvajanje popravljalnih ukrepov. Prestali smo že različne inšpekcijske nadzore, tudi zelo temeljite in dolgotrajne, ki niso izkazali nobenih resnih kršitev, predlagani so bili zgolj manjši popravljalni ukrepi. S tem sta seznanjena tako vlada kot ministrstvo za kulturo, ki potrjuje naš program in poročila," je zapisala Uršula Cetinski.

Za največji karierni dosežek si šteje, da je ohranila vsa delovna mesta tudi med pandemijo, ko je bil CD zaprt ali pa je deloval z omejenimi kapacitetami in prihodkov ni bilo. "Smo edini kulturni javni zavod v Sloveniji, ki mora vsak dan v letu sam zaslužiti 15.000 evrov, tudi za sofinanciranje plač, če hoče sploh obstajati," je zapisala v odzivu glede domnevnih nepravilnosti pri vodenju zavoda.

CD vsako leto obišče okoli pol milijona ljudi, na odrih včasih nastopi tudi po 17.000 oseb na leto, ima pa od 150 do 170 zaposlenih, od tega jih skoraj četrtina prejema osebni dohodek pod minimalno plačo. Kot je spomnila Uršula Cetinski, že več let – tudi kot predsednica nacionalnega sveta za kulturo – poziva odločevalce k zvišanju plač v kulturi, predvsem najslabše plačanim, ter uvedbi dodatka za deficitarnost in za mentorstvo, a za zdaj neuspešno.

Kot je med drugim še zapisala, ne vidi nobene potrebe po degradiranju in blatenju njenega imena pred razpisom za generalnega direktorja CD na podlagi "podtikanj, laži, montiranih procesov in konstruktov". Nenazadnje se s tem po njeni oceni povzroča škoda tudi sami ustanovi.

Hudi očitki na račun direktorice v anonimnem pismu

V petek smo poročali, da na direktorico Cankarjevega doma letijo hudi očitki. V anonimnem pismu ji domnevna skupina zaposlenih očita trpinčenje, fizično in psihično nasilje, vrsto drugih kršitev delovne zakonodaje in tudi poslovne nepravilnosti.