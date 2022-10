Po napadu na Niko Kovač: 'Obstaja sum storitve kaznivega dejanja'

Intenzivno zbirajo vsa obvestila, skušajo zavarovati vse razpoložljive dokaze, ki bi pripeljali do prepoznave storilca, poteka pa tudi predkazenski postopek, je pojasnil in dodal, da je zagrožena kazen za dogodek, ki se je zgodil v torek, zaporna kazen do enega leta. Zagotovil je tudi, da vsa razpoložljiva sredstva namenjajo temu, da storilca odkrijejo.

"Vsa nasilna kazniva dejanja so nedopustna in skrajno zavržna, zato jih tudi prednostno obravnavamo," je še povedal ter dodal, da imajo v Policiji ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja. Zagotovil je še, da so, čeprav je v javnosti večkrat slišati očitke o delu Policije, njihovi postopki vedno temeljiti in v okviru zakonskih pooblastil, v policijskem delu ob okviru veljavnih predpisov pa obveščajo javnost ter tudi oškodovane osebe. Njihovi začetni ukrepi so v prvi vrsti usmerjeni k takojšnji zaščiti žrtve, zavarovanju dokazov in izsleditvi storilca kaznivega dejanja, je še dejal.

"Policisti in kriminalisti, ki so prvo seznanjeni o dogodku, vedno najprej zberejo prva obvestil in šele nato osredotočijo preiskavo, udeleženim osebam zastavijo vprašanja z namenom, da pridobimo pravo sliko na podlagi katere se lahko odločimo, ali so izpolnjeni znaki prekrška ali kaznivega dejanja," je pojasnil. Torkov dogodek lahko torej, kot je poudaril, vsebuje tako znake prekrška kot tudi znake kaznivega dejanja. Vendar pa Policija v vseh teh primerih prioritetno k obravnavi in zavarovanju dokazov pristopi v smeri preiskave kaznivega dejanja: "Šele, ko ugotovijo, da znakov kaznivega dejanja ni, zadevo obravnavamo kot prekršek."

Ob tem je naštel, da je Policija v obeh primerih, včerajšnjem in izpred dveh tednov, opravila večkratne razgovore z žrtvami in pričami, pregledali so več posnetkov videonadzornih kamer, sledijo pa tudi postopki prepoznavanja oseb na fotografijah. "Lahko potrdim, da smo storilca prekrška izpred dveh tednov že odkrili in začeli vse potrebne postopke zoper njega."