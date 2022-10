PRENOS V ŽIVO: Odziv Policije na napad na Niko Kovač

"Trenutno imam na sodišču in Policiji pet postopkov, ki so povezani z grožnjami s smrtjo neposredno meni ali pa kolektivu inštituta. Eden od storilcev je bil pravnomočno obsojen na dva meseca pogojne kazni, ker me je hotel razkosati," je danes povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki je bila v torek tarča fizičnega napada. A kljub temu se ne bodo umaknili ali skrivali, so jasni v inštitutu.