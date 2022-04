PRENOS V ŽIVO: Odziv preiskovalne komisije na izjave Janeza Janše

Jani Möderndorfer je povedal, da je konferenco sklical kot član komisije in ne kot podpredsednik. "Zaradi javnega interesa sem dolžen povedati, kaj je komisija počela štiri leta."

Izjave Janeza Janše glede financiranje Nove24 TV je označil za nesresnične. Ponovil je, kako je omenjena televizija prišla do sredstev za zagon delovanja. "Ko so ugotovili, da bi televizija lahko hitro končala poslanstvo, so zašli v nov sistem financiranja televizija. V lastništvo so vstopila tri madžarska medijska podjetja, ki so postala največji lastnik Nove24 TV. Med večjimi lastniki pa je ostala tudi žena Roka Snežiča, Klavdija. Je pa zanimivo, da je na tem planetu samo Madžare zanimala Nova24 TV."

"V financiranju je veliko neznank in nerazumnih potez. Alarm je zazvonil šele, ko se je pojavil sum o nezakonitem financiranju SDS. Bolj kot smo kopali, bolj smo prihajali do zanimivih firm in povezav z različnimi podjetji s spornimi praksami," je dejal Möderndorfer. Pri tem je dejal, da se metode, ki jih je Janša omenjal pri domnevnem pranju iranskega denarja nenavadno enake medotam, ki so jih zasledili pri preiskovanju domnevno sumljivega financiranja stranke SDS.