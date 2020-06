Načelnik SV o incidentu na meji: Z vso resnostjo smo pristopili k temu, da razjasnimo dogodek

"Ne dopuščam zlorab in prekoračitev pooblastil. Vsako odstopanje je potrebno ustrezno sankcionirati," je dejal Glavaš. "To je prva, ki se je zgodila, in se bomo o njej še pogovarjali, ko se bo preiskava zaključila," je obljubil.

"Veliko slabega je bilo izrečenega o Slovenski vojski v zadnjem času," je uvodoma dejal Glavaš in dodal, da so "z vso resnostjo" pristopili k temu, da razrešijo, kaj se je dejansko zgodilo. "Konstruktivno sodelujemo z Ministrstvom za obrambo, ki tudi uradno vodi preiskavo," je izpostavil.

Spomnimo

Pred nekaj tedni je Primorski dnevnik poročal o zgodbi, ki naj bi se zgodila na začetku maja. Vojak Slovenske vojske naj bi po pričevanju domačina ob patruljiranju na italijanski meji 32-letnega moškega zaustavil, zakričal"Stoj, sit down!" (usedi se) in vanj usmeril avtomatsko puško. Sledila je vojaška preiskava, po kateri je minister Tonin trdil, da gre za lažno novico in da vojske na tem območju omenjeni dan ni bilo.

A policijska preiskava po naših zanesljivih informacijah v tem trenutku kaže, da sta bila v incident res vpletena vojaka naše vojske. Kot smo izvedeli, so dogodek v strogi tajnosti in najožjem krogu preiskovali najizkušenejši kriminalisti z Uprave kriminalistične policije in vojaška obveščevalna služba OVS. Včeraj so se vojaški kriminalisti sestali s policijskimi in po prvih ugotovitvah je nastala velika zagata. Preiskavo so včeraj prepustili vojaškim kriminalistom, ki jih usmerja koprsko okrožno državno tožilstvo. Danes pa ima direktor OVS polne roke dela z obveščanjem vojaškega in političnega vrha.

Policisti so namreč po preiskavi in pogovoru z domnevnim oškodovancem ugotovili, da vse kaže, da se je dogodek z vpletenostjo slovenskih vojakov odvil, a le da dan prej, kot je bilo prvotno poročano. 32-letni dvojni državljan Slovenije in Italije s prebivališčem na naši strani meje je po fotografijah prepoznal vojaka, ki sta ga ustavila kot civilno osebo in mu, kot kaže, za kratek čas odvzela prostost.