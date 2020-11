PRENOS V ŽIVO: Odziv Slovenske vojske na besede o 'pobijanju lokalnega prebivalstva na misijah'

Ko je pogovor nanesel na vprašanje zagotavljanja investicij v Slovenski vojski, v sklopu katerega namerava vlada za prihodnjih šest let zagotoviti 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške naložbe, je Smej Novakova dejala, da gre za resolucije ter izpolnjevanje zavez, ki so jih sprejele že prejšnje vlade. V povezavi z več kot 28.000 podpisi za začetek referendumskih postopkov, ki sta jih v DZ vložili stranki SD in Levica, je dejala:

"Gotovo gre tudi za propagandno komunikacijsko zanko. Saj se vsi odločamo, to je tako, kot če bi vprašal ljudi, ali bi imeli vojno ali mir – vsi bi imeli mir. To sploh ni dilema. In se mi zdi mobilizirati 28.000 ljudi je velika odgovornost, tudi močno sporočilo, hkrati pa, ko se ljudi mobilizira s karikaturo, to pa že zgodovinsko ni najboljša praksa."

Jurasova je na to odgovorila: "Sama pa smatram, da je velika odgovornost to, da ti hodiš na misije in pobijaš lokalno prebivalstvo. Velika odgovornost to, da naši vojaki hodijo nekam, kjer sploh ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od leta 2001 in ji ni videti konca ..."

Ta izjava je dvignila veliko prahu, sploh na desnem polu, nekdanji notranji minister SDSVinko Gorenakje RTV SLO javno pozval, naj se opraviči Slovenski vojski, omenjeno oddajo pa ukine.