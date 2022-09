Odziv zdravnice: Mladi ne odhajajo zaradi plače, ampak zaradi slabih odnosov

Zelo netaktno in zgrešeno je zdravniški sindikat izbral čas za napoved stavke, pravi Viktorija Tomič, ki v slovenskem zdravstvenem sistemu dela skoraj 30 let. "Da to storimo pet dni po tragičnem dogodku v Celju, je nesprejemljivo. To nas postavlja v luč srhljive brezčutnosti zdravnikov, kar nismo," pravi zdravnica in klinična mikrobiologinja.

Kot pravi predsednik Fidesa, enotni plačni sistem ni glavni in edini razlog nezadovoljstva. "Ta enotni plačni sistem povzroča tudi posredno ustavno kršenje pacientovih pravic, ker podi zdravnike iz javnega sektorja in v bistvu bolnikom onemogoča ustrezno in hitro zdravstveno oskrbo," je dejal Konrad Kuštrin.

A Tomičeva se s tem ne strinja in pravi, da tega ne more sprejeti. "Še zdaleč ne. Jaz sem v zadnji treh letih nemo gledala odhode mladih in starejših kolegov, specialistov s kilometrino, ko ni praktično nihče odšel h koncesionarju, ampak so odšli. Ne zaradi slabe plače, ker so tam, kamor so šli, prišli na isto plačo, ampak zaradi slabih odnosov," poudarja zdravnica.

V Fidesu pa pred kamero niso želeli. Pravijo, da je dovolj zgovornih 3500 podpisov zdravnikov, ki jih podpirajo tako v stavki kot v zahtevi po izstopu iz enotnega plačnega sistema. "Smo ujetniki tega plačnega sistema," pravijo.