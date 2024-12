Odziv zunanjega ministrstva na sporno božično darilo Madžarov

Grlić Radman je ob tem dodal, da se o zadevi pogovarja z romunskimi, slovaškimi in tudi slovenskimi kolegi. In kaj pravijo slednji?

Hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman je v petek ostro obsodil potezo stalnega predstavnika Madžarske pri Natu, ki je svojim kolegom v Bruslju kot božično darilo podaril nacionalni zemljevid Madžarske, ki si prisvaja večji del ozemlja današnje Hrvaške. Na zemljevidu sicer t. i. velika Madžarska ni izrecno omenjena, so pa po mnenju hrvaškega ministra sporni zemljevidi in spremljajoča besedila.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so za naš portal pojasnili, da gre za publikacijo, ki so jo kot darilo prejeli veleposlaniki zavezniških držav pri zvezi Nato v Bruslju, predstavlja pa da enega od zvezkov iz serije z naslovom Nacionalni atlas Madžarske. "Gre za zvezek iz leta 2021, ki vsebuje zgodovinsko, kartografsko in drugo gradivo, ki se nanaša na širše zemljepisno območje t. i. 'karpatskega bazena', ki presega meje današnje Madžarske," so povedali. Publikacija je sicer prosto dostopna tudi na spletnih straneh Geografskega inštituta v Budimpešti.

"V MZEZ se zavedamo, da je zgodovina tega območja kompleksna in prepletena ter presega zgolj usodo ene države ali naroda. Iz omenjenega razloga redno izpostavljamo potrebo po preudarnosti glede poimenovanja ali zamejevanja nekega teritorija v zgodovinskem kontekstu in na prvo mesto postavljamo mednarodno pravno priznane meje suverenih držav na tem in drugih območjih v Evropi in po svetu," ob tem poudarjajo.

Slovenija si bo s sosednjo Madžarsko kot tudi z drugimi državami v regiji še naprej prizadevala za izgradnjo trdnih odnosov, ki temeljijo na vzajemnosti, zagotavljajo na ministrstvu. "Ob tem izhajamo iz prepričanja, da članstvo v EU in Natu ter razvejana mreža evropskih čezmejnih mehanizmov zagotavljata odlično izhodišče za krepitev sodelovanja v dobrobit narodnih manjšin, ki živijo na čezmejnih območjih," še dodajajo.

Simbolizem 'velike Madžarske'

V zadnjih letih se na uradnih dogodkih Madžarske pogosto pojavlja simbolizem velike Madžarske, predvsem v obliki zemljevida, ki obsega dele ozemlja današnje Slovenije, pa tudi Hrvaške, Srbije, Ukrajine, Avstrije, Romunije in Slovaške.