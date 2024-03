Odziv MNZ: Z vso resnostjo smo pristopili k obravnavi očitkov

Kot so še poudarili, ministrstvo za notranje zadeve skupaj s Policijo stremi k temu, da bi bilo vsem varovanim osebam zagotovljeno profesionalno varovanje na najvišji strokovni ravni. Spomnili so, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar 28. februarja 2024 odredil izredni nadzor nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v Centru za varovanje in zaščito.

Kot so zapisali, je namen nadzora preveriti zakonitost in strokovnost opravljanja policijskih nalog na področju varovanja oseb in objektov, s poudarkom na organizaciji dela, vodenju in nadzoru nad delom, zagotavljanju notranje varnosti ter uporabi in poročanju o uporabi policijskih pooblastil. V tem trenutku nadzor še ni zaključen. V primeru kakršnihkoli ugotovljenih nepravilnosti bo minister nemudoma ukrepal skladno z veljavno zakonodajo, zagotavljajo.



Minister Poklukar je po prejemu pritožbe varovane osebe sklical sestanek z vodstvom Vrhovnega državnega tožilstva. Ta je potekal 8. marca letos in na sestanku je minister Poklukar osebno seznanil vodstvo Vrhovnega državnega tožilstva s prejeto pritožbo in odrejenim nadzorom, so dodali.



Glede anonimnega pisanja, iz katerega naj bi izhajali očitki o povezavah v tej zadevi do nekaterih posameznikov blizu Gibanja Svoboda, minister Boštjan Poklukar namigovanja o kakršnemkoli vpletanju politike in seznanjanju članov stranke Gibanja Svobode o delu slovenske policije ostro zavrača, so še zapisali.

Policija odločno zavrača, da bi politično ozadje vplivalo na ukrepe varovanja ogrožene osebe

Medtem so tudi iz Policije sporočili, da odločno zavračajo, da bi kakršno koli ozadje, tudi politično, vplivalo na ukrepe varovanja ogrožene osebe: "Sprejeti ukrepi v povezavi z varovanjem ogrožene osebe so bili posledica ugotovljenih tveganj v notranjevarnostnem postopku, ki je bil s strani vodstva Policije uveden zaradi preveritve določenih okoliščin pri izvajanju varovanja. Notranjevarnostni postopek je pokazal na določena tveganja in neskladna ravnanja izvajalcev. Ta so bila take narave, da so terjala sprejem ustreznih ukrepov za odpravo tveganj."



Kot so še dodali, bo Policija v tem primeru nadaljevala z dialogom z delodajalcem ogrožene osebe, s katerim je imela na temo varovanja ogrožene osebe že dva sestanka, in sicer 8. in 25. marca 2024.



Navedbe o domnevnem zbiranju informacij o ogroženi osebi z namenom njene diskreditacije bodo preverili v notranjevarnostnem postopku, saj gre za resne očitke. V konkretnem primeru pa zagotavljanje varnosti življenja in osebne varnosti ogrožene osebe ostaja temeljna in prednostna naloga policije, zatrjujejo.