Odzivi gospodarstva: Bojimo se, da bi solidarnostna dajatev postala stalnica

Kdor ne bo oddelal solidarnih sobot, bo moral v solidarnostni sklad darovati 0,3 odstotka dohodnine. Prejemnik povprečne plače, ta znaša dobrih 1400 evrov neto, bo tako za solidarnost daroval dobrih pet evrov neto. A podjetniki menijo, da je komuniciranje vlade glede tega, kaj je osnova za obračun, precej zmedeno. Ker pa se ujme utegnejo ponoviti, minister Luka Mesec ne izključuje niti možnosti, da bi solidarnostna dajatev lahko ostala tudi po izteku dveletnega obdobja. In prav tega se bojijo tudi v gospodarstvu.

Država bi za solidarnost, kot izhaja iz zakona, državljanom pobrala 0,3 odstotka bruto prihodkov, očiščenih socialnih prispevkov. Zaposleni s povprečno plačo bo tako za solidarnost prispeval približno 5,1 evra mesečno oziroma 122 evrov v dveh letih. Prvi odzivi delodajalcev pa, da podpirajo solidarnost, a naj ta ne bo obvezna. "Naj dajo tisti, ki lahko dajo, tisti, ki ne morejo, naj bodo iz te solidarnosti izvzeti. Tukaj so podjetja, ki so bila poplavljena, tukaj so podjetja, ki so bila v finančnih težavah že pred poplavami," meni predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.

icon-expand Črna na Koroškem dan po uničujočih poplavah. FOTO: Aljoša Kravanja

Druga skrb pa je, ali bo solidaren davek res le začasen. Minister za delo Luka Mesec je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, ali lahko zagotovi, da je ukrep le začasen, dejal: "Ko govorimo o obnovi po poplavah, govorimo o ukrepih za letošnje in prihodnje leto. Na žalost pa živimo v časih podnebne krize in nikakor ne morem zagotoviti, da se take stvari ne bodo ponavljale." V zadnjih letih smo doživeli od epidemije do suše, požarov, poplav in celo tornada. A gospodarstveniki se bojijo, da minister ni govoril zgolj o vremenu. "Ministrova izjava je bila zelo dvoumna. Ni bila čisto jasna in bojimo se, da bi to lahko postala stalnica. Tega se vsekakor bojimo," pravi predsednik združenja delodajalcev Marjan Trobiš.