'Veselimo se odstranitve obvestila, da smo zaradi covida zaprti'

Od ponedeljka bodo lahko v vseh regijah odprte terase gostinskih lokalov, v njihovi notranjosti pa se boste lahko zadrževali vsi, ki ste preboleli covid-19, ste cepljeni proti njemu ali pa imate negativen test. Sprostitve prihajajo tudi za nastanitvene obrate. Tisti, ki imajo nad 60 sob, lahko po novem ponujajo gostom do polovice zasedenosti. Ponujanje apartmajev je medtem dovoljeno ne glede na število enot, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.

"Odpiramo, ampak hotel bo začel obratovati v petek,"svojo odločitev opisuje lastnik hotela Triglav Zdravko Rus, saj vsaj toliko časa potrebujejo, da pripravijo sobe, usposobijo bazen in ne nazadnje aktivirajo osebje, ki je že od oktobra doma, na čakanju. "Se pa veselimo odpiranja in odstranitve tega listka, na katerem piše, da je bil hotel zaprt zaradi covida,"še veselo pove. Včerajšnji odlok je sicer bolj razveselil večje hotele, saj vsem, ki imajo nad 60 sob, po novem dopušča do 50 odstotkov zasedenosti. Manjši hoteli ostajajo pri prejšnji določbi, in sicer do 30 zapolnjenih sob, a ključno je to, da lahko odslej strežejo gostom hrano v hotelskih jedilnicah. "Ključno vprašanje je bila postrežba hrane, ker so naši gostje na tej destinaciji zelo vezani na našo ponudbo in uživajo ob naši ponudbi," pojasnjuje Rus.

icon-expand V notranjosti lokalov se lahko zadržujete le z dokazili. FOTO: Dreamstime

Točnih navodil ponudniki še nimajo Ponudniki še čakajo natančne smernice, kako bo treba preverjati prebolevnike, cepljene oziroma opravljen negativni test. Medtem pa minister pravi, da bo vsak gost sam odgovoren za izpolnjevanje teh, tako imenovanih PCT-pogojev."Gostinci nas morajo na to opozoriti in zavedati se moramo, da imajo za to pristojne inštitucije, inšpekcije pravico preveriti dokumente," pojasnjuje gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Na Šobcu bo s ponedeljkom kamp zaživel z vsemi nastanitvenimi kapacitetami, saj odslej velja enako kot za apartmaje, da je dovoljeno ponujanje vseh enot. V restavraciji navdušeno pripravljajo mize, pojasnjuje Matevž Strajnar: "Pravila se spreminjajo čez noč, ampak veselimo se, gremo korak za korakom proti novi sezoni. Zdaj je bilo še obdobje hladnega vremena, tu nas je presenetil celo sneg, tako da dela na terasi nismo mogli zagotavljati."

In če so se turistični delavci na najrazličnejše načine v času krize trudili ohranjati stik z gosti – hotelir Rus se je celo lotil izdajanja priročnikov – si zdaj želijo, da bi se čim prej čim bolj sprostilo še prehajanje mej in tudi, da bi našli dovolj kadra za delo, saj se je v času krize marsikdo prekvalificiral in pustil delo v turizmu.