Odzivi iz zdravstva: Ministrica bo morala zagristi v grenko jabolko

V Zdravniški zbornici so v odzivu izpostavili, da so za reševanje težav v zdravstvu potrebni premišljeni pristopi. "Zdravniške organizacije bodo še naprej podpirale vse rešitve, ki ohranjajo javno in vsem dostopno zdravstvo. V ospredje postavljamo predvsem izzive zaposlovanja v javnem sistemu, ki mora ponujati konkurenčne delovne pogoje. Sistem želimo regulirati tako, da bi zaposleni v zdravstvu ostajali tam, kjer jih ljudje najbolj potrebujejo," so sporočili.

Nova ministrica ne bo imela 100 dni časa za uvajanje, hkrati pa bo morala reševati akutne probleme in načrtovati sistemske ukrepe. Tu so težave primarnega nivoja, kjer se parcialne rešitve niso izkazale kot rešitev, in zagotovo največji izziv, kako sploh ohraniti zdravnike in ostale zdravstvene delavce v javnem zdravstvenem sistemu, so opozorili.

Za reševanje nabranih težav in izgradnjo zdravstvenega sistema prihodnosti potrebujemo premišljene in izvirne pristope, ki temeljijo na podatkih in upoštevajo najboljše izkušnje iz primerljivih okolij, so prepričani. "Rešitve morajo biti sprejemljive za vse, tako za bolnike kot zaposlene v zdravstvu, saj bomo potrebne spremembe izpeljali le pod pogojem, da jih bodo ljudje prepoznali kot uresničljive in smiselne," menijo v Zbornici.

Ob tem so poudarili, da je med zdravniki sprejeto splošno mnenje, da si želijo delati v javnem zdravstvu. Zato je treba poiskati poti do razvoja sistema, ki bo z motiviranimi zaposlenimi zagotavljal tako kakovostno oskrbo kot varne delovne pogoje.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so medtem dodali, da bo morala nova ministrica "takoj zagristi v grenko jabolko akutnih problematik in prioritetno s sistemskimi ukrepi reševati tisto, kar se še rešiti da".

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pozdravlja predlog za imenovanje Valentine Prevolnik Rupel za novo ministrico za zdravje. Veseli jih, da izkazuje široko znanje in bogate izkušnje tudi s področja zdravstvene ekonomike in kakovosti v zdravstvu.

V katero smer bo šla zdravstvena politika, ni odvisno zgolj od ministrice za zdravje, temveč od celotne vlade in njenega predsednika, so prepričani v sindikatu. Po tem, ko nekdanjemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu ni uspelo narediti niti prvega koraka v smeri reševanja javnega zdravstva in treh mesecih praznega teka in zamujenih priložnosti, v sindikatu ne morejo biti optimistični.

Zdravnice in zdravniki ter zobozdravnice in zobozdravniki so s plebiscitarno večino, podprto s podpisi peticije, pred letom dni s sloganom Dovolj nam je izrazili podporo javnemu zdravstvu in apelirali na nujno potrebne ukrepe, vezane na ureditev pogojev dela in plač zaposlenih v javnem zdravstvu, so spomnili v Sindikatu.

S podpisanim sporazumom Fidesa z vlado so s ciljem ohranitve javnega zdravstva vladi ponudili roko sodelovanja in sedli za pogajalsko mizo. Trenutni potek pogajanj zaenkrat ne obeta prepotrebnih rešitev in dokler bo sleherna sprememba v plačnem sistemu odvisna zgolj od volje velikih sindikalnih central, se javnemu zdravstvu žal slabo piše, so še sporočili.

'Veliko je orehov, ki jih je treba streti'

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič upa, da bodo z Valentino Prevolnik Rupel, če bo potrjena kot ministrica za zdravje, dobro sodelovali. Veliko je orehov, ki jih je treba streti, pravi. To, da ni zdravnica, pa se ji zdi dobro, saj je zdaj primeren čas, da pride na tako mesto nekdo še z drugimi znanji.

Kot je dejala Ilešič Čujovič, je skrajni čas, da smo končno dobili kandidatko za ministrico za zdravje, ker "gre za zelo pomemben resor, ki ne bi smel ostati dolgo časa brez ministra, ki ima čas zgolj za področje zdravstvene dejavnosti".

Izpostavila je odprta pogajanja za plače v javnem sektorju in zdravstveno reformo, za katero upa, da ji bo kandidatka oziroma nova ministrica "posvetila zelo veliko časa in energije". "Seveda so tu tudi še stavkovne zahteve, standardi in normativi v zdravstveni dejavnosti so že nekaj mesecev pretečena obljuba iz stavkovnega sporazuma in pričakujemo, da se bo vseh teh vprašanj ministrica lotila nemudoma," je še naštela Ilešič Čujovič.