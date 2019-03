Odzivi na Fakinov odstop: 'Zelo težko bo najti ustrezen kader'

Na vprašanje, kaj to pomeni za vse reforme, ki bi jih moral izpeljati zdravstveni resor, je Šarec odgovoril, da cilji ostajajo."Ravno zato, ker si je zastavil visoke cilje, je zdaj ugotovil, da jim zdaj s to boleznijo ne bo kos in zato potrebujemo človeka, ki bo te cilje izpeljal," je dejal in hkrati ocenil, da bo to v vsakem primeru težko."Ta resor terja človeka, ki bo precej moral zagristi v delo. Naloge so resnično hude," je še ocenil.

Delo ministra Fakina je Šarec sicer ocenil kot dobro."Minister je eden redkih ljudi, ki pozna celoten sistem. Prepoznal je prave probleme in se jih tudi lotil. Rokohitrskih uspehov na tem ministrstvu ne more biti," je še poudaril.

Kot je napovedal, bodo zagotovili novega kandidata za ministra in poskrbeli, da bo v čim krajšem času resor deloval v polni meri. Ime novega kandidata bo znano v prihodnjih dneh.

To je sicer že četrti ministrski odstop v Šarčevi vladi. "Vsak minister je nadomeščen z novim. Ne pomeni, da smo kot leta 2012, ko je pet ministrov vodilo 17 resorjev. Tukaj ne gre za kakršnokoli tragedijo, gre za to, da je tudi vlada sestavljena iz več strank. Mogoče se odraža tudi to, da takrat, ko smo začeli sestavljati koalicijo, ni bilo upoštevano to, da najprej dobimo kadre, pa potem pišemo pogodbo in se pogajamo. Mi smo se dolgo pogajali, o kadrih pa smo spregovorili šele na koncu,"je na dogajanje ob sestavljanju vlade spomnil Šarec.

Jurša: Zelo težko bo najti ustrezen kader

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je priznal, da ga je odstop ministra za zdravje kljub poročanju o njegovem zdravstvenem stanju na nek način presenetil. Zaželel mu je uspešno okrevanje. Jurša ne verjame, da bi k odstopu lahko prispeval morebiten pritisk lobijev v zdravstvu, saj tudi Fakin o njih ni nikoli govoril.

Je pa Jurša vendarle dejal, da je imel "občutek, da Fakin ima hrbtenico, da lahko uspešno vodi ta resor, žal pa zdaj že vidimo, da je eden izmed veliko ministrov, ki so odšli iz vlade".

Vodja poslancev DeSUS je še poudaril, da gre za enega najtežjih resorjev. "Zelo težko bo najti ustrezen kader," je povedal Jurša, bi pa premierju Šarcu odsvetoval, da bi ga prevzel kar sam.

Trček pričakuje, da se bo na ministrstvu v nekaj tednih vzpostavila delujoča ekipa

Predsednik odbora DZ za zdravstvo in poslanec Levice Franc Trček, ki ga nastala situacija žalosti, pričakuje, da se bo po odstopu ministra za zdravje Fakina v nekaj tednih vzpostavila delujoča ekipa na ministrstvu. "Navsezadnje smo vse stranke izpostavljale, da je to prva prioriteta," je dejal poslanec, ki si želi tudi aktivneje vloge ZZZS.