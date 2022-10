Odzivi na napad na Niko Kovač: 'Gre za odraz klime v naši državi'

Po včerajšnjem fizičnem napadu na aktivistko Niko Kovač so se odzvali številni politiki, ki vsi po vrsti dejanje obsojajo. V poslanski skupini Svoboda jih skrbita nestrpnost in sovražni govor, ki se razraščata v naši družbi, in ju širijo tudi nekateri politiki ter portali, ki so blizu nekaterim strankam. "V Svobodi smo se zavezali spoštljivi komunikaciji in dvigu politične kulture in to zavezo izpolnjujemo, prepričani smo namreč, da moramo politiki biti zgled," so zapisali.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič najostreje obsoja vsakršen fizični ali verbalni napad na kogar koli. "Gre za odraz klime v naši državi," je pojasnila za 24ur, na vprašanje, ali je dogodek primerljiv z grožnjami, ki jih je deležen predsednik SDS Janez Janša, pa odgovorila, da gre za dva različna dogodka, saj je pri Niki Kovač prišlo do fizičnega napada, v primeru Janeza Janše pa še ne. Je pa zato Janšo pozvala naj reagira, da do tega ne bo prišlo, in ga prosila, naj umirja retoriko, da ne bo prišlo do revanšizma na drugi strani.