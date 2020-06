'Mečeš puško v koruzo kakor Šarec'

"Kljub kadrovski menjavi na vrhu policije in menjavam, ki jih je do sedaj v policiji izvedel generalni direktor policije, ocenjujem, da je udbovsko-partijska struktura odločujočega dela policije, v navezavi s tožilstvom in sodstvom te iste provinience, tako močno zasidrana v sistem, da mi ob obstoječi zakonodaji in pristojnostih, ki jih kot minister v odnosu do policije imam, ne omogoča učinkovite depolitizacije in sprememb v policiji,"je v odstopni izjavi zapisal notranji minister Aleš Hojs. Ta je sicer javnosti svojo odločitev sporočil na novinarski konferenci, kjer je sporočil, da je odstopil tudi generalni direktor policije Anton Travner.

Vse to se je zgodilo na dan, ko na 11 lokacijah potekajo hišne preiskave zaradi spornih nabav zaščitne opreme in v katerih so prostost odvzeli ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Hojs je preiskave ocenil za politično motivirane.

Levica: Ne le Hojs in Travner, oditi mora vlada

V Levici so ocenili, da je to dobra novica. Luka Mesec je zapisal, da bi morala poleg Hojsa in Travnerja oditi tudi vlada. "Odstopa Hojsa in Travnerja sta se zgodila po tem, ko so kriminalisti priprli Počivalška. Odstopila sta torej zato, ker nista uspela policije 'povsem' politično podrediti SDS. Problem ostaja: njuna naslednika bosta imela nalogo, da umazano delo za Janšo opravita bolje," je zapisal.