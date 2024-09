Športna dvorana v Bovcu: 'Objekt do nadaljnjega statično ni varen'

Dela na športni dvorani v Bovcu, na katero bovški osnovnošolci čakajo že štiri leta, so se v sredo popoldne nenadoma ustavila, ker so se zrušili trije leseni strešni nosilci. "Objekt do nadaljnjega statično ni varen," je spotrdil nadzornik del, medtem ko v Kolektor Kolingu, ki izvaja dela, razpok ne komentirajo. V Bovcu pa se ob tem sprašujejo, kakšen bo razplet gradnje 10-milijonske naložbe.