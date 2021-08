LMŠ: Sassolijevo izjavo vidimo kot veliko zaušnico Janezu Janši

Po razburljivi interakciji med premierjem Janezom Janšo in Davidom Sassolijem glede sprejema afganistanskih beguncev so dogajanje komentirali predstavniki slovenskih političnih strank. Medtem ko so eni dejali, da gre za "ponovno sramotenje ugleda Slovenije v tujini", so drugi premierju stopili v bran, češ da se popolnoma strinjajo z njegovo izjavo in da Sassoli "nima pojma o nastali situaciji".

Da gre za ponovno sramotenje ugleda Slovenije v tujini, so prepričani v LMŠ. "Izjavo predsednika Evropskega parlamenta Sassolija vidimo kot veliko zaušnico Janezu Janši, ki ponovno kaže, da je EU že zdavnaj uvidela, da Janez Janša ne zna in ne zmore uspešno voditi Slovenije, kaj šele Sveta EU," so komentirali dogajanje. "Pri dosedanjem reševanju begunskih kriz smo najbolj pogrešali prav skupni nastop in enotno strategijo EU, najmanj pa hitre odzive, namenjene lastnim privržencem," je dejal predsednik državnega zbora Igor Zorčič in dodal: "Begunska kriza je pred vrati in po mojem mnenju je ta hip ključno, da Evropska unija Afganistancem pomaga po najboljših močeh, da bi preprečili humanitarno katastrofo velikih razsežnosti".

icon-expand Janez Janša FOTO: AP

"V stranki SAB podpiramo skupno evropsko rešitev glede novega migrantskega vala. Podpiramo idejo, da Slovenija najprej poskrbi in pomaga vsem Afganistancem, ki so pomagali našim vojakom, za vse ostale pa je treba najti rešitev, ki bo širša od EU," medtem pravijo iz stranke SAB. Menijo, da morajo breme migrantskega vala prevzeti tudi ZDA in ostale članice Nata. "Zato pričakujemo, da bo breme nenadnega umika ameriških vojakov pravično porazdeljeno – tj. ne samo v EU, ampak tudi med zavezniki Nata in ZDA," so dodali. "Slovenija je del Evropske unije in kot takšna lahko preko svojih predstavnikov soodloča pri izvajanju notranje politike. Vendar pa smo enakovreden partner drugim državam. Končna odločitev je tako na plečih predstavnikov državljank in državljanov vseh članic EU," so nam sporočili iz stranke DeSUS. "V svoji odločitvi pa morajo upoštevati temeljne vrednote in stališča, ki jih EU zagovarja. Glavne vrednote, na katerih temelji Unija, so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna država, spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin," so zapisali.

Pričakovano v stranki SDS stojijo za izjavo predsednika njihove stranke. "Stojimo za izjavo našega predsednika in predsednika vlade Janeza Janše in jo v celoti podpiramo," so dejali. "Popolnoma se strinjamo in podpiramo izjavo predsednika vlade Janeza Janše, saj je pobeg NATA in ameriških vojakov iz Afganistana načrtno dejanje ameriške administracije, katere cilj je destabilizacija Evrope," je dejal Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) in dodal, da predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, kakor kaže, nima pojma o nastali situaciji. "Ali pa je pod vplivom deviantne multikulti klike v Evropi," je pripomnil.

"Če se proti talibanom v nekaterih delih Afganistana organizirajo in borijo ženske, naj se tudi moški" "EU ne bo odpirala nobenih evropskih 'humanitarnih' oziroma migracijskih koridorjev za Afganistan. Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz leta 2015," je v nedeljo sporočil slovenski premier Janez Janša. Če se proti talibanom v nekaterih delih Afganistana organizirajo in borijo ženske, naj se tudi moški, je navedel. Meni namreč, da ni dolžnost EU ali Slovenije, da "pomaga in plačuje vsakemu na planetu, ki beži, čeprav bi se lahko boril za svojo domovino".

icon-expand David Sassoli FOTO: AP