Odzivi: nagajanje in kupovanje časa v zadnjih izdihljajih vlade

Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec meni, da gre pri SDS za "prazno dobro voljo" in da je jasno, da gre za zavlačevanje postopkov. Zakon o vladi po njegovem mnenju ni stvar, za katero bi bilo potrebno preverjanje volje ljudstva, predvsem ne tik po volitvah, "ko so se ljudje odločili in povedali, komu zaupajo" .

To zna po mnenju Tašner Vatovca postopke oblikovanja vlade zavleči za kakšen mesec. Zavlačevanje opozicije pa je plan odhajajoče vlade, "kupovanje časa, da nadaljujejo te svoje koruptivne zadeve, saj lahko vidimo razpise in kadrovanja, ki se še odvijajo", je ocenil. "To so še zadnji izdihljaji te vlade in seveda si želijo čim daljši čas," je pred vložitvijo predloga za referendum dejal Tašner Vatovec.