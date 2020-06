Odzivi opozicije na incident ob meji z Italijo: 'Kaj vse še skrivajo?'

" Minister Matej Tonin in vladna koalicija so očitno vedeli, da sta vojaka Slovenske vojske uperila cevi v civilno osebo. Informacijo o tem so javnosti in demokratičnim institucijam nadzora prikrili, ker nismo spraševali o pravem dnevu. Kaj vse še skrivajo? Kaj vse še moramo vprašati?" je na Twitterju zapisala nova predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon .

" Kljub temu, da so pristojne oblasti zanikale prisotnost vojske ob incidentu na slovensko-italijanski meji, je danes jasno, da se je incident res zgodil. Vojaka sta ravnala v nasprotju z veljavno zakonodajo in protokoli o postopanju pripadnikov Slovenske vojske, ki bi morala na meji delovati v mešanih patruljah s policijo. Je to razlog, da je vlada želela informacijo o prisotnosti vojske na meji prikriti? " sprašujejo v SD.

Njen predhodnik Dejan Židan pravi, da ne ve, ali gre za nesposobnost ali za načrtno prikrivanje. " Še najmanj me skrbi odgovornost ministra Mateja Tonina. Ta se razišče in še najlažje sankcionira. Gre za blamažo, ki so jo naredili naši državi. Iz verodostojne članice EU nas delajo za problem EU," je tvitnil in pripisal oznako "nočem v višegrajski blok".

Podpredsednik SD Matjaž Nemec je istega dne, ko je bila javnost obveščena o incidentu, od ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja zahteval pojasnila, a mu je podpredsednik DZ Jože Tanko to preprečil. Pri tem je Tanko kršil tako poslovnik kot osnovne pravice poslanca. Danes je jasno, zakaj, so še zapisali v SD. " O incidentu na meji smo zahtevali resnico o dogodkih. Ker sem postavljal neprijetna vprašanja, me je Jože Tanko poizkusil utišati. Zdaj vemo: vojska je delovala na meji nezakonito. Zakaj in kdaj oblast skriva dejstva pred državljani in demokratičnim nadzorom?" zanima Matjaža Nemca.

Tudi Jerca Korče iz LMŠ je opozorila, da gre za resno težavo. " Prepričana sem, da je minister vedel za okoliščine dogodka. Take stvari so nedopustne in (poleg odgovornosti) potrebujejo reakcijo KNOVSa ," je zapisala na Twitterju in pozvala k sklicu izredne seje.

" Če prav razumem, sta vojaka ustavila civilista, jima začasno odvzela prostost in o tem ne poročala nadrejenim. Od kod vojakoma ideja ustavljati civiste, ne vem? Torej imamo, kar nekaj resnih problemov v sistemu vodenja in poveljavanja, pa še s civilnim nadzorom nad delovanjem SV," pa je tvitnil evropski poslanec Klemen Grošelj (LMŠ).

Spomnimo

Pred nekaj tedni je Primorski dnevnik poročal o zgodbi, ki naj bi se zgodila na začetku maja. Vojak Slovenske vojske naj bi po pričevanju domačina ob patruljiranju na italijanski meji 32-letnega moškega zaustavil, zakričal "Stoj, sit down!" (usedi se) in vanj usmeril avtomatsko puško. Sledila je vojaška preiskava, po kateri je minister Tonin trdil, da gre za lažno novico in da vojske na tem območju omenjeni dan ni bilo.

A policijska preiskava po naših zanesljivih informacijah v tem trenutku kaže, da sta bila v incident res vpletena vojaka naše vojske. Kot smo izvedeli, so dogodek v strogi tajnosti in najožjem krogu preiskovali najizkušenejši kriminalisti z Uprave kriminalistične policije in vojaška obveščevalna služba OVS. Včeraj so se vojaški kriminalisti sestali s policijskimi in po prvih ugotovitvah je nastala velika zagata. Preiskavo so včeraj prepustili vojaškim kriminalistom, ki jih usmerja koprsko okrožno državno tožilstvo. Danes pa ima direktor OVS polne roke dela z obveščanjem vojaškega in političnega vrha.

Policisti so namreč po preiskavi in pogovoru z domnevnim oškodovancem ugotovili, da vse kaže, da se je dogodek z vpletenostjo slovenskih vojakov odvil, a le da dan prej, kot je bilo prvotno poročano. 32-letni dvojni državljan Slovenije in Italije s prebivališčem na naši strani meje je po fotografijah prepoznal vojaka, ki sta ga ustavila kot civilno osebo in mu, kot kaže, za kratek čas odvzela prostost.