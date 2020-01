Po odločitvi sodišča EU Plenković Slovenijo znova pozval k bilateralnim pogovorom

Med prvimi se je na odločitev Sodišča EU, ki se je v tožbi Slovenije proti Hrvaški izreklo za nepristojno, odzval hrvaški premier Andrej Plenković. Zapisal je, da je odločitev zmaga hrvaških argumentov, ki so jih izpostavili v ugovoru nepristojnosti. Nadaljeval je:"Zato znova pozivam Slovenijo k dialogu in bilateralnim pogovorom, s katerimi bi lahko prišli do sprejemljive in trajne rešitve mejnega spora."