Odzivi po presenetljivi zmagi Pivčeve: 'Uspelo ji je nepredstavljivo'

Po Desusovem kongresu, na katerem je Aleksandra Pivec po 15 letih s čela stranke presenetljivo izpodrinila 'večnega' Karla Erjavca, se vrstijo odzivi v političnem prostoru. Njena zmaga naj bi manjšinsko vlado utrdila, a Erjavčeva napoved odstopa bo očitno terjala ministrske spremembe. Na družbenih omrežjih so koalicijski partnerji čestitali Pivčevi in se zahvalili Erjavcu.

Izvolitev Aleksandre Pivec na čelo stranke upokojencev naj bi prinesla nekaj olajšanja za vladno ekipo. Predsednik vlade in LMŠ Marjan Šarec, ki so mu nekateri člani DeSUS pred kongresom stranke očitali vmešavanje in favoriziranje Pivčeve, je novi predsednici DeSUS kmalu po rezultatih kongresnega glasovanja izrekel "iskrene čestitke za prepričljivo zmago". Šarec Pivčevi zaželel tvornega sodelovanja v koaliciji Na družbenem omrežju Twitterju ji je premier zaželel uspešno delo v stranki, predvsem pa tvornega sodelovanja v koaliciji. "Zahvaljujem se tudi dosedanjemu predsedniku Karlu Erjavcu za delo, ki ga je opravil," je dodal.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čestitke novi predsednici DeSUS so preko Twitterja sporočili tudi v drugih koalicijskih partnericah. "Verjamem v dobro sodelovanje in uspešne skupne projekte v korist države in v dobro državljank ter državljanov," je zapisal predsednik SD in DZ Dejan Židan.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek ji je zaželel veliko odločnosti in uspešno delo pri vodenju stranke. "Veselimo se prihodnjega tvornega sodelovanja! Ob tem tudi zahvale Karlu Erjavcu za skupno delo, sodelovanje in trud v dveh koalicijah," so zapisali v SMC.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Verjamem, da bomo dobro sodelovali in skupaj naredili še veliko za naše upokojence," je v čestitki zapisala predsednica SABAlenka Bratušek.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tonin vesel napovedi Pivčeve, Janša presenečen nad 'vsebinskostjo' kongresa Predsednik DS Alojz Kovšca pa je ob čestitki zapisal: "Uspelo ji je doslej nepredstavljivo ...". Pivčevi je čestital tudi predsednik NSi Matej Tonin. "Vesel sem predvsem vaših napovedi, da se še bolj resno lotite problemov, ki tarejo starostnike. Lepo vabljeni k podpori zakona za zmanjšanje čakalnih vrst in krepitev javnega zdravstva," je zapisal na Twitterju.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prvi mož opozicije in predsednik SDS Janez Janša se sicer ni posebej odzval na izvolitev Pivčeve, je pa s predhodnimi tviti dal vedeti, da kongres spremlja. Zapisal je, da kongres "presenetljivo vsebinski". "Prevladujejo, poleg pranja perila seveda, realni problemi," je dodal. Pivčeva: Včeraj je bil prelomen dan Prva predsednica v zgodovini stranke DeSUS se je z daljšim zapisom zjutraj odzvala na Facebooku. Zapisala je, da je bil včeraj prelomen dan. "Ne samo za stranko DeSUS, temveč za vso slovensko politiko, za vse Slovenke in Slovence. Odgovornost za vodenje te države prehaja na novo generacijo politikov, ki bomo z drugačnimi pogledi in drugačnimi praksami poiskali odgovore na največje izzive sedanje in prihodnjih generacij,"je zapisala.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Članom stranke je sporočila, da jih čaka ogromno dela in jih pozvala, naj pozabijo stare zamere. "Želim, da od tega trenutka naprej delujemo kot ekipa. Morda občasno z različnimi pogledi, a s skupnim ciljem." Dodala je, da povečevanje števila starejših terja takošnje in hitre ukrepe. "Ne smemo dopustiti, da bi se nove in nove generacije starejših ljudi soočale s socialno izključenostjo in tveganjem za revščino. Dostojna starost za vse mora biti ena največjih vrednot naše družbe." Ob koncu se je vsem zahvalila za podporo in prijaznost, Erjavcu pa za vodenje stranke v minulih 15 letih. Na Facebookovi strani stranke DeSUS so ob zapisu, da je Pivčeva nova predsednica dodali le: "Čestitke in srečno na predsedniški poti!"