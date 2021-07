Janša o škandalu prvi dan predsedovanja: Slovenija ni kolonija

V skladu s tradicijo predsedujočih držav bo Slovenija do sobote gostila nekaj manj kot 50 tujih novinarjev, ki so akreditirani pri evropskih institucijah v Bruslju. Namen obiska je tujim novinarjem predstaviti program in prednostne naloge predsedovanja.

Na škandal že prvi dan predsedovanja, kot so poskus diskreditiranja slovenskega sodstva in članov SD označili tuji mediji, se je na današnjem brifingu odzval premier Janez Janša . Na vprašanje novinarjev je dejal, da Slovenija ni kolonija ali članica drugega razreda. "Ponudili smo odgovore o vladavini prava. Če ti ni všeč resnica, potem je to tvoja težava," je dodal.

Do takšnih potez in manipulacije dogodka, ki bi moral biti namenjen predvsem vzpostavljanju dialoga med komisijo in vlado, so bili po besedah Nemca kritični tudi drugi člani Evropske komisije. Ocenjuje, da je ta incident zasenčil dobro namero komisije, da bi na konstruktiven način začeli šestmesečno predsedovanje Slovenije Svetu EU. "Žal temu ni bilo tako," je dejal.

Timmermans je sicer Nemca med pripravami na srečanje predstavnikov poslanskih skupin DZ s predstavniki Evropske komisije obvestil, da je prišlo do incidenta, "ki mu ni para in za katerega se ne spomni, da bi se kadarkoli zgodil" , je dejal Nemec. S potezo se je želel zoperstaviti manipulaciji, ki se je začela že prvi dan slovenskega predsedovanja, je dejal poslanec.

Predsednik vlade je po prepričanju Nemca manipuliral s fotografijo, ki je bila posneta v Mariboru pred nekaj leti. Janšo je obenem spomnil, da imamo v Sloveniji ustavnega sodnika, ki je izjavil, da je Janša ena največjih zgodovinskih osebnosti v Sloveniji, in da iz tega nihče ni delal velikega problema. To je sicer na Twitterju zapisal Klemen Jaklič , a takrat še ni bil ustavni sodnik.

Kritike letijo tudi iz vrst socialnih demokratov. Matjaž Nemec je na incident že včeraj opozoril na Twitterju, danes pa je v izjavi za javnost dejal, da gre za blamažo, ki je nedopustna. "Gre za to, da se je prvič zgodilo, da je ena od držav članic prvi dan predsedovanja izkoristila priložnost in obračunavala s političnimi nasprotniki, ki bodo zdajšnji oblasti na naslednjih volitvah predstavljali največjo grožnjo."

Timmermans je sicer že včeraj za tuje medije dejal, da " preprosto ni mogel biti na isti fotografiji z Janezom Janšo po njegovem nesprejemljivem napadu na dva sodnika in dva evropska poslanca iz vrst SD. Njihovo integriteto je postavil pod vprašaj samo zato, ker so bili na isti fotografiji. Neodvisnost pravosodja in spoštovanje vloge evropskih poslancev sta temelja vladavine prava, brez katerega Evropska komisija ne more delovati."

Tudi pogovor z evropskimi poslanci iz Slovenije pred plenarnim zasedanjem parlamenta prihodnji teden je zaznamoval včerajšnji incident

V razpravi so sodelovali Romana Tomc (EPP/SDS), Tanja Fajon (S&D/SD), Klemen Grošelj (LMŠ/Renew) in Franc Bogovič (SLS/EPP), strinjali so se, da je Slovenija prevzela krmilo EU v težkih, a obenem pomembnih in prelomnih časih. Izzivi, odgovornost in pričakovanja so veliki, so si bili edini.

Fajonova je dejala, da si želi, da bi "Slovenija med predsedovanjem popravila slab vtis, ki ga je ustvarila v mednarodnih, diplomatskih in medijskih krogih. Da bi branila evropske vrednote in zrelo, uspešno opravila svojo nalogo". Tomčeva je prepričana, da je Slovenija dobro pripravljena na predsedovanje in bo naredila vse, kar je le mogoče, da pomaga EU najti skupno pot in se izkaže kot uspešna predsedujoča, glede česar pa sta bila Grošelj in Fajonova skeptična.

Razprava med četverico poslancev se je nato močno razvnela, ko je bilo govora o Janševem kazanju fotografije z mariborskega prvomajskega piknika. Tomčeva meni, da se temu dogodku posveča čisto preveliko pozornosti, saj da "v ničemer ne bo zaznamoval našega predsedovanja". Sicer pa krivca vidi v Timmermansu, ki da je pokazal "veliko izključevalnost in nespoštljivost do gostitelja" ter se odzval povsem neprimerno.

Bogovič je spravljivejši in odgovornost za incident vidi tudi na Janševi strani, se pa strinja, da bi si bilo včerajšnji dan bolje zapomniti po čem drugem in da to "predsedovanja ne bo usodno zaznamovalo".

Fajonova, ki je tudi sama na omenjeni fotografiji, nasprotno daje prav Timmermansu, ki da se je odzval zato, ker "kazanje fotografij z nekih naključnih družabnih dogodkov ne more opravičevati in biti argument za to, da vlada brani neodvisno pravosodje". Po njenem je šlo za "zlorabo fotografije" za diskreditacijo političnih nasprotnikov, kar "veliko pove o neprimernosti obnašanja" samega premierja. "Prvi dan, prvi incident, in tako se bo verjetno nadaljevalo," je še dejala.

Tudi Grošelj je podobnega mnenja. Incident je bil po njegovem povsem nepotreben "madež na prvem dnevu predsedovanja", s katerim si je vlada "naredila medvedjo uslugo in si otežila predsedovanje", saj bo zdaj še težje zagovarjala svojo nevtralno posredniško vlogo, ko bo šlo za vprašanja vladavine prava.

Von der Leynova zaključila s Kučanovimi besedami

Nekaj obrvi je v četrtek dvignil tudi govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na Bledu, ki ga je začela z znanim citatom prvega predsednika samostojne Slovenije Milana Kučana izpred 30 let.