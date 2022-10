Odzivi predsedniških kandidatov na odstop Bezenška

Potem ko je glasbenik Gregor Bezenšek objavil svoj odstop od predsedniške kandidature zaradi "izjemnih pritiskov, sovražnih sporočil in groženj," so se na odstop odzvali tudi drugi predsedniški kandidati.

Kočevski župan in predsedniški kandidati Vladimir Prebilič je sporočil, da spoštuje osebno odločitev kandidata. Obžaluje, če je odločitev posledica kakršnihkoli pritiskov ali groženj kandidatu, ki jih sicer do sedaj ni bil deležen. Kot je povedal, se tudi pri njemu znajde kakšen "dobronameren" nasvet in povabilo k odstopu od kandidature, vendar se s tem ne obremenjuje in raje dela na predstavitvi programa in vsebin, ki jih skupaj z Vesno - zeleno stranko prepoznava kot pomembne. Bezenšku pa želi veliko dobrega pri izpolnjevanju njegovega humanitarnega poslanstva.

icon-expand Vladimir Prebilič FOTO: Damjan Žibert

Sabina Senčar in stranka Resni.ca pravita, da obsojajo kakršnokoli nasilje, tudi v obliki groženj in pritiskov. Teh je bila namreč deležna tudi Senčarjeva, ko so jo javno obrekovali, omalovaževali, strokovno diskreditirali in prijavili na zdravniško zbornico z namenom odvzema licence v času covid krize, ker je javno izražala svoje mnenje. V gibanju obsojajo vse nasilje, grožnje, medijske blokade in vsako obliko blokiranja političnega izražanja.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Iz stranke NSi so sporočili, da poteze Bezenška ne morejo komentirati, saj podrobnosti ne poznajo, groženj ob najavi kandidata Janeza Ciglerja Kralja pa niso prejeli. Ob tem poudarjajo, da ostro obsojajo vsakršno nasilje in grožnje ter pričakujejo, da bo Policija primer ustrezno raziskala in ukrepala. Milan Brglez se je na odstop odzval z objavo na družbenem omrežju, v kateri pričakuje, da bo Policija takoj preiskala grožnje, namenjene Gregorju Bezenšku. "Sočasno pa obžalujem umik kandidature. Bili ste namreč kandidat za predsednika republike z izjemno integriteto in mojim velikim spoštovanjem," je sporočil Bezenšku.

Na družbenih omrežjih se je odzvala tudi Nataša Pirc Musar, ki je pojasnila, da obžaluje "izstop korektnega in neodvisnega kandidata, ki je ne le prvi zbral podpise, ampak marsikoga pozitivno presenetil z izdelanimi stališči in tehtnimi mnenji, ki jih je razgrnil na soočenjih prejšnji teden."