Odzivi strank: 'Vlada ne more gledati stran, da zadeva propade pri živem telesu'

V Levici nasprotujejo možnosti, da bi lastnika, ki je podjetje poceni odkupil in ga izčrpal, subvencionirali s financiranjem nekaterih letov. Slišati je namreč, da naj bi se subvencionirale linije do Bruslja, Frankfurta in Münchna."Jasen je namen vlade, ki zakon pripravlja, da se vladni predstavniki ne bi radi vozili v Benetke zato, da bi leteli v Bruselj, ampak bi vseeno radi obdržali komfort, da se vozijo z ljubljanskega letališča," je pripomnil Mesec.

Koordinator Levice Luka Mesec je ocenil, da je Adria Airways "dobesedno uničena firma", na svetovni lestvici kakovosti letalskih družb je zletela proti dnu. Spomnil je, da so v Levici na možnost takšnega scenarija opozarjali, ko so je prodajali skladu z neznanim lastnikom.

V Levici sicer predlagajo pregled kupoprodajne pogodbe in zavez, in če so bile te kršene, naj se poskuša pogodbo izpodbijati. Druga možnost pa je, da se podpre zaposlene v Adrii, bodisi z iskanjem poti, da bi podjetje odkupili zaposleni, bodisi da ga prevzamejo skupaj z državo, pri čemer naj ga vodijo zaposleni. "Tega škodljivega lastnika je pa treba čim prej umakniti iz podjetja," je dejal.

Zavedati se je treba, da je Slovenija izvozno naravnana in turistična država, je za medije poudaril vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Kot je dejal, se verjetno vsi strinjamo, da letalskega prevoznika potrebujemo, zato vlada ne more gledati stran, da zadeva "propade pri živem telesu".

Sedanji lastnik po njegovih besedah ne uživa več nikakršnega zaupanja, zato ni govora o kakšnem poroštvu. Bodo pa v SD na vladi predlagali rešitev, kako Adrio in njen človeški kapital obdržati kot celoto. Podjetje je po njegovem mnenju"zrelo za stečaj" in, kot meni Han, je to tudi najboljša možnost, nato pa se država lahko vključi kot začasni lastnik, najame letala in začne podjetje postavljati na noge.

Erjavec: Prenos lastništva nazaj na državo ne bi bila rešitev za družbo

Predsednik DeSUS Karl Erjavecmeni, da je rešitev za Adrio težko najti, saj družba potrebuje dokapitalizacijo, državna pomoč pa ne bo dovoljena."Obžalujem, da Slovenija ne bo več imela svojega letalskega prevoznika, vsaj tako kaže," je dejal ob robu zasedanja organov stranke v Ljubljani.

Prav tako Erjavec obžaluje, da se ni država v času prodaje odločila za strateškega partnerja. Možnost, da bi se lastništvo preneslo nazaj na državo, pa po njegovem mnenju ne bi bila rešitev za družbo.