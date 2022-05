Kaj mladi, nevladniki, sindikati pričakujejo od ministrskih kandidatov?

V nevladni organizaciji Umanotera so glede Kumra previdno optimistični, Brežana ne poznajo. Predsednik Olimpijskega komiteja Gabrovec je ocenil, da bi bila lahko umestitev športa v predvideno ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport boljša od dosedanjih, ko je bil šport del ministrstev za izobraževanje. Sindikati od kandidatke za ministrico za javno upravo pričakujejo ureditev plačnega sistema v javnem sektorju. Tako predstavniki mladih kot starejših pa od napovedanega novega ministrstva za solidarno prihodnost veliko pričakujejo. Predvsem upajo, da predvolilne obljube ne bodo pozabljene.

Vlada, ki nastaja pod okriljem najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, je po več krogih koalicijskih pogajanj v sredo dobila prvi jasnejši obris. Kot kaže, bo 15. slovensko vlado sestavljalo 20 ministrov. Nevladna okoljska organizacija Umanotera pozdravlja načrtovano povezavo podnebnih politik z energetiko v načrtih najverjetnejšega mandatarja za sestavo nove vlade Roberta Goloba. Glede kandidata za ministra za ta resor Bojana Kumra so previdno optimistični, medtem ko kandidata za ministra za varstvo narave in prostor Uroša Brežana ne poznajo. "Premik oziroma povezava podnebnih politik z energetskim resorjem se zdi smiselna, saj je energetika pomemben vir emisij, ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec podnebnih politik pa v trenutni organizaciji ni imel možnosti oblikovanja in izvajanja teh na področjih, kjer so potrebni največji premiki," so za STA ocenili v Umanoteri. Predvsem pa je bil po oceni te organizacije skrajni čas, da se podnebje postavi na višjo institucionalno raven kot doslej. Na drugi strani so za podnebje poleg energetike prav tako pomembni resorji financ, gospodarstva, kmetijstva in infrastrukture oziroma prometa. "Zato pričakujemo, da bo nova vlada uveljavila potreben čezsektorski pristop pri izvajanju podnebnih politik in bo boj s podnebno krizo postal horizontalna vsebina te vlade," so zapisali.

Bojan Kumer kot predlagani kandidat za ministra je, kot so ocenili, nedvomno domač na področju energetike in še posebej na področju sončnih elektrarn, "kar je ob upoštevanju ogromnega zaostanka na področju razvoja sončne energije v Sloveniji vsekakor prednost". "Če k temu še dodamo izrečene napovedi Goloba, da bodo v tem mandatu naredili maksimalno na področju solarizacije Slovenije, smo (previdno) optimistični," so zapisali. Čas pa bo pokazal, kako uspešna bo realizacija. Za same podnebne politike pa bodo poleg energetike pomembni tudi resorji financ, gospodarstva, kmetijstva in infrastrukture. "Zato bo pomembno tudi, kakšni kandidati bodo zasedli ministrske položaje v teh resorjih in kako bodo vodili svoje resorje oziroma sodelovali z novim ministrstvom," so dodali v Umanoteri. Ministrstvo za gospodarstvo je z vidika transformacije gospodarstva in industrije v podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo po oceni organizacije doslej delovalo zelo slabo, zato upajo, da bo imel nov minister več posluha in energije za prepotrebno transformacijo industrije. Kritični so tudi do Alenke Bratušek, ki naj bi prevzela resor infrastrukture, ker je v volilnem programu med ključne projekte na prvo mesto postavila 3. razvojno os. "Namesto dragega projekta, ki bo vodil v še več cestnega prometa bi bilo treba sredstva usmeriti v ureditev železniške infrastrukture, prednostno v ljubljansko in mariborsko vozlišče, ter razvoj javnega potniškega prometa. S tako količino sredstev bi lahko precej izboljšali kakovost in ponudbo javnega prometa v Sloveniji," so prepričani.

Predlaganega ministra za varstvo narave in prostor Brežana pa v Umanoteri ne poznajo, zato predloga njegovega imenovanja niso mogli komentirati. "Vendar pa lahko ob ukrajinski vojni in pospeševanju razvoja obnovljivih virov v EU in Sloveniji pričakujemo dodatne pritiske tradicionalne energetike na deregulacijo postopkov umeščanja energetskih postrojenj v prostor. Tudi zagotavljanje poplavne varnosti, za kar smo v načrtu za okrevanje namenili približno 300 milijonov evrov, na sonaraven, naravi prijazen način, bo ob trenutnih pristopih zahtevno delo," so izpostavili nekaj izzivov. Tem dejstvom navkljub pričakujejo, da bo predlagani kandidat resor vodil na naravi in prostoru prijazen način, s konstruktivnim vključevanjem strokovne in splošne javnosti. "Nenazadnje smo ljudje v koronskem obdobju z dvema večjima državljanskima akcijama pokazali, da nam ohranjena narava predstavlja eno osrednjih vrednot. Tako predlagani minister kot bodoči predsednik vlade to morata vzeti v obzir pri vodenju," so sklenili. Gabrovec: Povezava športa z gospodarskim ministrstvom boljša od prejšnje rešitve Nastalo naj bi tudi novo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki naj bi ga vodil Matjaž Han iz kvote Socialnih demokratov (SD). Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec je ocenil, da bi bila lahko umestitev športa v predvideno ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport boljša od dosedanjih, ko je bil šport del ministrstev za izobraževanje, "je pa daleč od idealnega". Izpostavil je tudi, da je to zaenkrat njegovo osebno mnenje. "Gotovo bomo lahko več o tem rekli 31. maja, ko bo seja izvršnega odbora, ter 16. junija po skupščini. Obenem je seveda vsak podrobnejši komentar prehiter, saj se vlada šele oblikuje. Tako ne vemo, kako naj bi bilo ministrstvo oblikovano in tudi tega ne, če bo šport dobil svojega državnega sekretarja," je pojasnil Gabrovec.

icon-expand Matjaž Han in Tanja Fajon FOTO: Bobo

"Včeraj so me presenetili s tem obvestilom. Kot strela z jasnega je bila zame umestitev športa v gospodarski resor, pred volitvami so tudi v tedanji opoziciji zagovarjali združitev športa s turizmom. Je pa vsekakor sedanji predlog boljši od morebitne povezave športa in zdravstvenega resorja. Pa tudi od prejšnje, ko je bil šport del ministrstev za izobraževanje in kot nekakšen trinajsti direktorat podcenjen pod vsemi vladami po osamosvojitvi. V športu smo si gotovo povsem enotni najmanj v tem, da si želimo boljšega odnosa," je dodal predsednik slovenskega olimpijskega gibanja. GZS pozdravlja hitro pripravo predloga ministrske ekipe Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja dejstvo, da je verjetni novi mandatar za sestavo vlade Golob gospodarstvenik, ki je naklonjen razvojnim priložnostim gospodarstva. Pozdravljajo tudi hitro pripravo predloga ministrske ekipe. Ekonomist Mitja Kovač pa svari pred večanjem števila ministrstev brez poglobljenih konceptov. "Hitra priprava predloga ministrske ekipe omogoča, da se bo vlada lahko kmalu konstituirala in začela operativno reševati izzive, ki so pred Slovenijo in slovenskim gospodarstvom," so v odzivu na predlagano ministrsko ekipo zapisali v GZS. "Slovensko gospodarstvo se zaveda priložnosti trajnostnega prehoda v bolj zeleno in krožno gospodarstvo, zanesljivo oskrbo z energijo ter energetsko samozadostnost, izboljšanje produktivnosti skozi digitalizacijo, avtomatizacijo in robotizacijo in temu ustrezno prilagaja svoj investicijski potencial," je v sporočilu za javnost zapisala izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Pri tem pa bodo pomembni zlasti viri financiranja, kjer mora vlada aktivno spodbujati razvoj finančnega sistema, lajšati dostop do evropskih sredstev in pridobivanja bančnih garancij, je izpostavila Nahtigalova. Dodala je, da mora posebna skrb veljati malemu gospodarstvu. Konkretneje se zdi GZS združitev gospodarstva s turizmom in športom zaradi medsebojne prepletenosti smiselna, enako tudi razmejitve med ministrstvoma za vzgojo in šolstvo ter visoko šolstvo, znanost in inovacije. "Slovenija je na pragu dvojnega digitalnega in zelenega prehoda. Zaradi vseh s tem povezanih izzivov vodstvo GZS pozdravlja združitev energetike in podnebja v novo ministrstvo, kjer pa bi morda bilo smiselno razmisliti tudi o vključitvi industrije, ter oblikovanje samostojnega resorja digitalizacije," so dodali. Ekonomist Mitja Kovač z ljubljanske ekonomske fakultete pa je ob sicer še številnih neznankah tako glede določenih ministrskih kandidatov, pristojnosti posameznih ministrstev kot tudi vsebine in prioritet vlade, izpostavil vprašanje večanja števila ministrstev. "Z vidika učinkovitosti lahko samo širjenje števila ministrstev v odsotnosti poglobljenih konceptov zakaj in kako (za katere kot zunanji opazovalec ne vem, ali in če obstajajo), popolno prestrukturiranje nekaterih ministrstev in vpeljava ministrstev, kot so recimo ministrstvo za solidarno prihodnost, za katerega sploh ne vemo, kaj naj bi počelo, vodi do nepotrebnega povečevanja transakcijskih stroškov in do potencialnih neučinkovitosti javne administracije," je navedel. Tako predstavniki mladih kot starejših si od ministrstva za solidarno prihodnost veliko obetajo Pod novo ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga bo imela nova vlada, bosta spadali stanovanjska problematika in dolgotrajna oskrba. Vodil naj bi ga koordinator Levice Luka Mesec. Srebrna nit je v zadnjih štirih letih zelo dobro sodelovala s predstavniki Levice in volilni program Levice veliko obeta, pri sprejemanju zakona o dolgotrajni oskrbi v zadnjih mesecih lanskega leta pa so imeli enaka pričakovanja, je za STA dejala predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit Biserka Marolt Meden.

icon-expand Luka Mesec FOTO: Aljoša Kravanja

Po njenih opažanjih Levica dobro pozna problematiko. Glede na to upajo, da bodo v stranki vse, kar so obljubili pred volitvami, tudi uresničili. Pri tem jim bodo v združenju kot civilni družbi v pomoč in podporo. "Če bo področje dolgotrajne oskrbe po novem v celoti v okviru enega resorja in ne bo prelaganja odgovornosti z enega ministrstva na drugo, upajmo, da bo bolje kot do zdaj," je dejala. Stališča združenja so znana: zavzemajo se za okrepitev socialne države, kar bi prineslo dobre rezultate tako za mlade kot za starejše. Prav tako pozivajo h krepitvi javne mreže na področju dolgotrajne oskrbe, niso pa za prepuščanje storitev trgu. "Obstaja realna možnost, da se stanje izboljša," je optimistična. Stanovanjska problematika in dolgotrajna oskrba sta sicer zelo široki področji, meni. Šele ko bo pripravljena koalicijska pogodba, bodo lahko natančno povedali, ali je to tisto, kar bo prineslo rezultate, ali "streljamo mimo", je opomnila. Tako kot v Srebrni niti si tudi Mladinski svet Slovenije (MSS) želi, da ministrstvo ne bo le nova ustanova, ampak bo resno reševalo probleme tako mladih kot starejših, saj težave enih in drugih vplivajo med seboj.

MSS sicer od novega ministrstva zelo veliko pričakuje, je za STA poudaril predsednik MSS Jaka Trilar. Upajo, da bo stanovanjsko problematiko reševalo na višji ravni, kot se je je lotevalo ministrstvo za okolje in prostor do zdaj. Tu največkrat niso prišli do sogovornikov, medtem ko so mladi ugotavljali nepravilnosti, ki pa jih niso mogli prijavljati in so se zato večkrat obračal na MSS. Zavedajo se, da ustanovitev novega ministrstva ne pomeni nujno tudi boljšega reševanja problematike, vendar pa imajo zaradi tega večja pričakovanja. Navezavo na področje dolgotrajne oskrbe vidijo kot pozitivno. V Medgeneracijski koaliciji Slovenije, v kateri sodelujejo tudi s predstavniki starejših, so že večkrat opozorili, da je med pozitivnimi pristopi za reševanje stanovanjske problematike mladih tudi spodbujanje in zakonsko urejanje medgeneracijskega sobivanja. Ne sme pa ta politika biti edina, je poudaril Trilar. V MSS zato pričakujejo, da se bo novo ministrstvo resno ukvarjalo tudi z drugimi možnimi rešitvami, denimo z neprofitnimi stanovanji za mlade. Glede Mesca, ki naj bi vodil resor, imajo različna mnenja, saj so v MSS različnih nazorskih pogledov. A ker bo Mesec tudi podpredsednik vlade, jih veseli, da bo za mlade pomemben resor vodil nekdo, ki bo imel v vladi tako visok položaj. Sindikati od kandidatke za ministrico za javno upravo pričakujejo ureditev plačnega sistema v javnem sektorju Predsednika Pergama Jakob Počivavšek in Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj od kandidatke za ministrico za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik pričakujeta, da se bo kot primarne naloge lotila ureditve plačnega sistema v javnem sektorju. Kandidatke sicer ne poznata, pričakujeta pa, da se bo takoj po imenovanju vlade sestala s sindikati, sta pojasnila za STA. Počivavšek je dejal, da z Ajanović Hovnikovo še ni sodeloval, "tako da nimam nekega vtisa glede tega, kakšno bo sodelovanje, vsekakor pa seveda pričakujemo korektno sodelovanje". Iz javno dostopnih podatkov ugotavlja, da ima Ajanović Hovnikova izkušnje z delom v državni upravi, tudi izobrazbo s tega področja, kakšna so njena stališča in poznavanje samega sistema, pa bodo še videli.

icon-expand Sanja Ajanović Hovnik FOTO: Bobo

Počivavšek meni, da je na področju javnega sektorja odprtih ogromno stvari, ki so ostale od prejšnje vlade. "Ministrica bo morala nemudoma začeti delo, mi pričakujemo, da se bo takoj po imenovanju vlade sestala s sindikati javnega sektorja in se dogovorila, kako te odprte zadeve reševati," je dejal. Odprte zadeve so po njegovem mnenju vprašanje usklajevanja plačnih razredov, plačne uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice in nesorazmerij, ki so bila povzročena znotraj sistema. "Nenazadnje tudi nismo seznanjeni z njenim pogledom kar se tiče samega sistema plač v javnem sektorju," je dejal Počivavšek in dodal, da bo na vsa ta vprašanja odgovore najti zelo hitro. "Kot veste je bilo izvedenih že kar nekaj stavk, ki so v tem trenutku na nek način zamrznjene" pravi Počivavšek, zato pričakuje stališča vlade do teh perečih vprašanj.