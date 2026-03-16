Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

SDS: Za Black Cube slišimo prvič. Fajon: To je napad na suverenost

Ljubljana, 16. 03. 2026 13.21 pred 1 uro 5 min branja 512

Avtor:
D.L. STA
Obveščevalci

"Napad na demokracijo je danes zelo jasno razkrit očem slovenske javnosti," je razkritje o domnevnem vmešavanju tuje obveščevalne službe v slovensko predvolilno kampanjo komentirala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. V Gibanju Svoboda ocenjujejo, da tako umazane in lažnive kampanje še ni bilo, Levica pričakuje, da bo nemudoma stekla preiskava, v SDS pa trdijo, da podjetja Black Cube sicer ne poznajo, a da bi mu morali postaviti spomenik.

22. decembra lani naj bi se predstavnika izraelskega podjetja Black Cube, ki se po svetu ukvarja z obveščevalnimi operacijami, v Ljubljani sestala s predsednikom SDS Janezom Janšo, so izpostavili med predstavitvijo poročila o domnevni dejavnosti tuje obveščevalne agencije v Sloveniji. Le tri mesece pozneje so se v Sloveniji pojavili videoposnetki, ki spominjajo na metodo, ki jo to podjetje že vrsto let uporablja v političnih in obveščevalnih akcijah.

Knovs trditve o Black Cube v Sloveniji preverja na Sovi in GPU

Tanja Fajon: Gre za neposreden napad na suverenost Slovenije

Tanja Fajon
FOTO: AP

"Napad na demokracijo je danes zelo jasno razkrit očem slovenske javnosti," je ob robu zasedanja zunanjih ministrov v Bruslju povedala Tanja Fajon. Poudarila je, da vmešavanje izraelske zasebne obveščevalne agencije predstavlja "neposreden napad na suverenost države" in tudi na zaupanje volivcev v poštenost volitev. Drugih dokazov o tovrstnem vmešavanju sicer ministrica nima.

Informacije o domnevni vpletenosti družbe Black Cube v posnetke in operacije snemanja znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali, po njenem mnenju potrjujejo pritiske od prej in zgolj razkrivajo vez med izraelsko zasebno obveščevalno agencijo Black Cube in stranko SDS.

"Mislim, da moramo temu res reči ne, ker demokracija pomeni, da lahko ljudje neodvisno, svobodno odločajo na volitvah," je v luči nedeljskih parlamentarnih volitev še povedala zunanja ministrica.

O povezavi med omenjenimi posnetki in četrtkovo odločitvijo vlade, da se Slovenija ne bo pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), ni želela govoriti. "Zagotovo pa so se ti indici pojavljali že v preteklosti in verjetno je tudi ta pritisk pred vmešavanjem tujih akterjev v volitve vplival na odločitev kakega ministra," je povedala.

Tožba proti Izraelu: Slovenije ne bo zraven

SDS: Za podjetje slišimo prvič

"Podjetju (agenciji ali karkoli je že) Black Cube, ki se omenja kot izvor posnetih izjav o korupcijskem kriminalu slovenske levičarske elite neslutenih razsežnosti in za katerega (podjetje) slišimo prvič, bi morali po našem mnenju postaviti spomenik sredi Ljubljane. Če so vso to korupcijo neslutenih razsežnosti namesto domačih preiskovalnih organov res razkrili oni, so slovenskim davkoplačevalcem prihranili na stotine milijonov evrov," so se na razkritja, v katerih so jih neposredno povezali s podjetjem Black Cube, odzvali v SDS.

Novinar Mladine Mekina, komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz, raziskovalec družbenih omrežij in zlorab medmrežja Filip Dobranić in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač so danes v Ljubljani predstavili nekatere ugotovitve, ki bi lahko razsvetlile ozadje pojava posnetkov in operacije snemanja znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali. Za podobnimi akcijami v tujini naj bi stala zasebna obveščevalna služba Black Cube s sedežem v Londonu, Tel Avivu in Madridu, ki sta jo leta 2010 ustanovila nekdanja izraelska obveščevalca Dan Zorella in Avi Yanus, so povedali na novinarski konferenci.

Gibanje Svoboda o "umazani kampanji"

Alenka Bratušek in Borut Sajovic
FOTO: Bobo

Volilno kampanjo zadnje dni močno zaznamuje anonimna objava avdio in video posnetkov znanih Slovencev, pa tudi domnevnih prisluhov funkcionarjem Svobode. Po besedah ministra za obrambo Boruta Sajovica je pri prikritih snemanjih in prisluškovanjih "definitivno potrjeno, da gre za tujce, vmešavanje tuje države v slovensko problematiko", saj so vidne Slovence v tujino vabile agencije s tujimi naslovi in lastništvom. Obenem je dejal, da še ni bila potrjena verodostojnost posnetkov, tako gre "očitno tudi za lepljenke, montaže, zato se do vsebin ne opredeljujem," je še dejal. "Namesto da bi vsi stopili skupaj, levi in desni, in rekli, da je to nesprejemljivo, del slovenske politike, predvsem opozicijske, ki je bil očitno s tem seznanjen, ni ukrepal," je komentiral odziv politike na posnetke.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ocenila, da tako umazane in lažnive kampanje, kot je letos, v zgodovini države še ni bilo. "Namesto da se ukvarjamo z vsebino, z dosežki, se ukvarjamo s podtikanji in lažmi," meni. Dodala je, da se v enem zadnjih prikritih posnetkov govori tudi o privatizaciji državnega premoženja, a da ta vlada ni prodala ali privatizirala niti enega podjetja, medtem ko so v času prve Janševe vlade prodali Mercator, Slovensko industrijo jekla, Splošno plovbo in Pivovarno Laško.

Na besede predsednika SDS, da Sloveniji vlada organizirana kriminalna združba, pa se je podpredsednik vlade in tudi GS Matej Arčon odzval, da jo Janša "očitno dobro pozna".

Levica: Vpletanje izraelskih tajnih agencij je napad na suverenost Slovenije

Današnja razkritja vnovič dokazujejo, kako pomembne so prihajajoče volitve, menijo v Levici, kjer domnevno vpletanje izraelskih tajnih agencij razumejo kot napad na suverenost Slovenije.

"Predstavljeni dokazi implicirajo vpletenost izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube, ki ima globoke povezave z izraelsko vlado in obveščevalnimi službami ter dolgoletno zgodovino spodkopavanja demokratičnih volitev in sodnih procesov, med drugim v podporo režimu Viktorja Orbana na Madžarskem," so spomnili.

Ob tem so izpostavili visoko ceno podobnih operacij. "Financiral jih je nekdo, ki ima zelo močan politični interes, da v Sloveniji pride do menjave oblasti," so prepričani.

Janez Janša in Anže Logar
FOTO: Bobo
Podpredsednik vlade Matej Arčon je zatrdil, da ni nihče vplival na kateregakoli ministra ali ministrico pri glasovanju o tem, ali naj se Slovenija pridruži tožbi proti Izraelu. Arčon trdi, da bi pridružitev Slovenije postopke zgolj podaljšala. Slovenija sicer ostaja pri stališču, da se je v Gazi dogajal genocid, je dejal.

Navezali so se tudi na nepričakovano odločitev, da Slovenija ne podpre tožbe proti Izraelu, hkrati pa so s prstom pokazali na Anžeta Logarja, ki je kot Janšev minister za zunanje zadeve leta 2021 podpisal memorandum o sodelovanju med Slovenijo in Izraelom na področju kibernetske varnosti, "za katerega se zdaj izkazuje, da predstavlja tveganje za našo varnostno infrastrukturo in nacionalno suverenost". "Janša sam je večkrat obiskal Izrael in prijateljuje z Netanjahujem, prav tako pa tudi z Orbanom, ki je dokazano naročnik in uporabnik izraelske vohunske tehnologije Pegasus proti novinarjem, kritikom in tekmecem," še dodajajo.

Od pristojnih organov v Levici pričakujejo, da bodo nemudoma začeli s preiskavo, "saj tovrstno sodelovanje s tujimi službami predstavlja resen napad na suverenost in demokratične volitve, ki so pred nami".

Pirati za sklic Sveta za nacionalno varnost

Neuradne informacije, da naj bi za nedavno prisluškovalno afero v Sloveniji stala tuja obveščevalna služba, z zaskrbljenostjo spremljajo tudi v Piratski stranki. "Po neuradnih informacijah naj bi za prisluškovanjem stala izraelska obveščevalna služba. Če se bo to potrdilo, je takšno ravnanje še posebej problematično, saj bi lahko bilo povezano s stališči Slovenije glede vojne v Gazi in vprašanja neodvisne Palestine," je ocenil predsednik stranke Jasmin Feratović.

Pirati zato vlado pozivajo, naj nemudoma skliče Svet za nacionalno varnost, vse voditelje političnih strank pa k izjasnitvi glede poznavanja ozadja prisluhov.

Black Cube Politična afera Obveščevalna agencija volitve 2026 janez janša
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI 512

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buci in Bobo
16. 03. 2026 15.36
takoj ko se še otroci veljakov vmešani v korupcijska dejanja potem je to cel hudič, cel lewi pol je zaražen z nepotizmom.
Odgovori
0 0
janez horvat
16. 03. 2026 15.36
Da gre za neposreden napad na suverenost Slovenije, pravi Fajonova. V resnici pa gre za neposreden napad na levake, ki so ugrabili demokracijo v Sloveniji.
Odgovori
+0
1 1
kleber
16. 03. 2026 15.35
Treba je zamenjat celotno garnituro. Od sodstva, do policije,... Šerifa in taubija v gulag.
Odgovori
+1
1 0
Julijann
16. 03. 2026 15.35
FAJON, a vam je ta Black Cube zaprla jezik, Oz.onemogočila roke, da niste podpisali tožbe proti Izrael? DA ali NE.
Odgovori
-1
0 1
Zelena travica
16. 03. 2026 15.34
In zdej nej mi volimo med tem kar mamo. Groza.
Odgovori
0 0
anatomija
16. 03. 2026 15.34
Janševci so v polni bojni pripravljenosti in rešujejo svojega JJ. Od Janše , ki je za denar ovajal Slovence lahko pričakujemo vse
Odgovori
+3
4 1
BMReloaded
16. 03. 2026 15.34
Pakistanski tanker ki je omenjen v zaklenjenem clanku, je placal nafto v kitajski valuti...pa to. Bi lahko dopisali, pa nocejo...pa to
Odgovori
0 0
natas999
16. 03. 2026 15.34
mal naj preverijo naše institucije o čem veselo razlagajo na posnetkih,pol pa jokite
Odgovori
+1
1 0
kleber
16. 03. 2026 15.33
resnica mora ostati skrita.
Odgovori
0 0
Robert S.
16. 03. 2026 15.33
Po vaši logiki bi morali loviti in preganjati tiste ki so razkrili Epsteina in ne njega, sprevržena logika levičarjev in njihovih podrejenih medijev
Odgovori
+3
4 1
mptour
16. 03. 2026 15.33
Mene pa samo zanima, kaj SOVA dela?
Odgovori
+1
1 0
Robert S.
16. 03. 2026 15.35
čaka navodila od Murčija in kompani
Odgovori
+2
2 0
kleber
16. 03. 2026 15.33
To je napad na pravico.
Odgovori
0 0
john gotti
16. 03. 2026 15.33
janez = argasidae…večni
Odgovori
-2
1 3
Janshaari
16. 03. 2026 15.32
SDS pravi : Prvič slišimo za Black Cube. Hahahahahahahahah Dober štos :))))
Odgovori
+0
5 5
ZMERNI DESNIČAR
16. 03. 2026 15.34
vir pravi da bi naj tipi zgledali izraelsko to pa je trditev in to resnična hahaha
Odgovori
+1
1 0
Zelena travica
16. 03. 2026 15.31
Joj joj kaj nam delajo že zdej, kaj šele bo. Ubogi mi.
Odgovori
+1
3 2
big_foot
16. 03. 2026 15.31
Da se janez ne bi oprijel tako nizkotnih prijemov ne dvomim. Ravno tako upam da ne pride na oblast ker drugače se bo tole pojavljajo marsikje in tole so tako nizki prijemi da se jih še komunistična juga ni posluževala. Vsekakor se je pa treba tudi malo povprašat obtem kaj govorijo, ker to je pa tudi slabo. V bistvu ne janez ne golob ne bi smela vladati. Nikoli več.
Odgovori
-1
6 7
Buci in Bobo
16. 03. 2026 15.33
S tem je treba na čisto, politika čiste mize, ker jj sds BO prišel na oblast.
Odgovori
0 0
to je kr neki
16. 03. 2026 15.31
boli me patka kdo je snemal. Razisčite kako so se talal % pri tej vladi!
Odgovori
+9
10 1
Buci in Bobo
16. 03. 2026 15.34
ja! oni pišejo kdo je black cube... greš na wikija in evo veš vse.
Odgovori
0 0
zajebant1
16. 03. 2026 15.30
A to ko ste vi pred 4 pripeljali evropsko komisarko v slovenijo kaj pa to ni bil napad na suverenost?
Odgovori
+5
8 3
Oknaj 4
16. 03. 2026 15.30
Če levaku poveš resnico in skrbi v obraz se avtomatično greš umazano igro . Tale Black Cube je pa danes nastavljen zaradi večernega soočenja
Odgovori
+8
11 3
Teleport
16. 03. 2026 15.30
Vse je pod nazorm levičarjev. Zakaj niso že prej začeli preverjati o vsebini. Rezultat te priskave je pa znan
Odgovori
+5
8 3
