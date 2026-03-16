SDS: Za Black Cube slišimo prvič. Fajon: To je napad na suverenost

22. decembra lani naj bi se predstavnika izraelskega podjetja Black Cube, ki se po svetu ukvarja z obveščevalnimi operacijami, v Ljubljani sestala s predsednikom SDS Janezom Janšo, so izpostavili med predstavitvijo poročila o domnevni dejavnosti tuje obveščevalne agencije v Sloveniji. Le tri mesece pozneje so se v Sloveniji pojavili videoposnetki, ki spominjajo na metodo, ki jo to podjetje že vrsto let uporablja v političnih in obveščevalnih akcijah.

Tanja Fajon: Gre za neposreden napad na suverenost Slovenije

"Napad na demokracijo je danes zelo jasno razkrit očem slovenske javnosti," je ob robu zasedanja zunanjih ministrov v Bruslju povedala Tanja Fajon. Poudarila je, da vmešavanje izraelske zasebne obveščevalne agencije predstavlja "neposreden napad na suverenost države" in tudi na zaupanje volivcev v poštenost volitev. Drugih dokazov o tovrstnem vmešavanju sicer ministrica nima. Informacije o domnevni vpletenosti družbe Black Cube v posnetke in operacije snemanja znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali, po njenem mnenju potrjujejo pritiske od prej in zgolj razkrivajo vez med izraelsko zasebno obveščevalno agencijo Black Cube in stranko SDS. "Mislim, da moramo temu res reči ne, ker demokracija pomeni, da lahko ljudje neodvisno, svobodno odločajo na volitvah," je v luči nedeljskih parlamentarnih volitev še povedala zunanja ministrica. O povezavi med omenjenimi posnetki in četrtkovo odločitvijo vlade, da se Slovenija ne bo pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), ni želela govoriti. "Zagotovo pa so se ti indici pojavljali že v preteklosti in verjetno je tudi ta pritisk pred vmešavanjem tujih akterjev v volitve vplival na odločitev kakega ministra," je povedala.

SDS: Za podjetje slišimo prvič

"Podjetju (agenciji ali karkoli je že) Black Cube, ki se omenja kot izvor posnetih izjav o korupcijskem kriminalu slovenske levičarske elite neslutenih razsežnosti in za katerega (podjetje) slišimo prvič, bi morali po našem mnenju postaviti spomenik sredi Ljubljane. Če so vso to korupcijo neslutenih razsežnosti namesto domačih preiskovalnih organov res razkrili oni, so slovenskim davkoplačevalcem prihranili na stotine milijonov evrov," so se na razkritja, v katerih so jih neposredno povezali s podjetjem Black Cube, odzvali v SDS.

Novinar Mladine Mekina, komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz, raziskovalec družbenih omrežij in zlorab medmrežja Filip Dobranić in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač so danes v Ljubljani predstavili nekatere ugotovitve, ki bi lahko razsvetlile ozadje pojava posnetkov in operacije snemanja znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali. Za podobnimi akcijami v tujini naj bi stala zasebna obveščevalna služba Black Cube s sedežem v Londonu, Tel Avivu in Madridu, ki sta jo leta 2010 ustanovila nekdanja izraelska obveščevalca Dan Zorella in Avi Yanus, so povedali na novinarski konferenci.

Gibanje Svoboda o "umazani kampanji"

Volilno kampanjo zadnje dni močno zaznamuje anonimna objava avdio in video posnetkov znanih Slovencev, pa tudi domnevnih prisluhov funkcionarjem Svobode. Po besedah ministra za obrambo Boruta Sajovica je pri prikritih snemanjih in prisluškovanjih "definitivno potrjeno, da gre za tujce, vmešavanje tuje države v slovensko problematiko", saj so vidne Slovence v tujino vabile agencije s tujimi naslovi in lastništvom. Obenem je dejal, da še ni bila potrjena verodostojnost posnetkov, tako gre "očitno tudi za lepljenke, montaže, zato se do vsebin ne opredeljujem," je še dejal. "Namesto da bi vsi stopili skupaj, levi in desni, in rekli, da je to nesprejemljivo, del slovenske politike, predvsem opozicijske, ki je bil očitno s tem seznanjen, ni ukrepal," je komentiral odziv politike na posnetke. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ocenila, da tako umazane in lažnive kampanje, kot je letos, v zgodovini države še ni bilo. "Namesto da se ukvarjamo z vsebino, z dosežki, se ukvarjamo s podtikanji in lažmi," meni. Dodala je, da se v enem zadnjih prikritih posnetkov govori tudi o privatizaciji državnega premoženja, a da ta vlada ni prodala ali privatizirala niti enega podjetja, medtem ko so v času prve Janševe vlade prodali Mercator, Slovensko industrijo jekla, Splošno plovbo in Pivovarno Laško. Na besede predsednika SDS, da Sloveniji vlada organizirana kriminalna združba, pa se je podpredsednik vlade in tudi GS Matej Arčon odzval, da jo Janša "očitno dobro pozna".

Levica: Vpletanje izraelskih tajnih agencij je napad na suverenost Slovenije

Današnja razkritja vnovič dokazujejo, kako pomembne so prihajajoče volitve, menijo v Levici, kjer domnevno vpletanje izraelskih tajnih agencij razumejo kot napad na suverenost Slovenije. "Predstavljeni dokazi implicirajo vpletenost izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube, ki ima globoke povezave z izraelsko vlado in obveščevalnimi službami ter dolgoletno zgodovino spodkopavanja demokratičnih volitev in sodnih procesov, med drugim v podporo režimu Viktorja Orbana na Madžarskem," so spomnili. Ob tem so izpostavili visoko ceno podobnih operacij. "Financiral jih je nekdo, ki ima zelo močan politični interes, da v Sloveniji pride do menjave oblasti," so prepričani.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je zatrdil, da ni nihče vplival na kateregakoli ministra ali ministrico pri glasovanju o tem, ali naj se Slovenija pridruži tožbi proti Izraelu. Arčon trdi, da bi pridružitev Slovenije postopke zgolj podaljšala. Slovenija sicer ostaja pri stališču, da se je v Gazi dogajal genocid, je dejal.

Navezali so se tudi na nepričakovano odločitev, da Slovenija ne podpre tožbe proti Izraelu, hkrati pa so s prstom pokazali na Anžeta Logarja, ki je kot Janšev minister za zunanje zadeve leta 2021 podpisal memorandum o sodelovanju med Slovenijo in Izraelom na področju kibernetske varnosti, "za katerega se zdaj izkazuje, da predstavlja tveganje za našo varnostno infrastrukturo in nacionalno suverenost". "Janša sam je večkrat obiskal Izrael in prijateljuje z Netanjahujem, prav tako pa tudi z Orbanom, ki je dokazano naročnik in uporabnik izraelske vohunske tehnologije Pegasus proti novinarjem, kritikom in tekmecem," še dodajajo. Od pristojnih organov v Levici pričakujejo, da bodo nemudoma začeli s preiskavo, "saj tovrstno sodelovanje s tujimi službami predstavlja resen napad na suverenost in demokratične volitve, ki so pred nami".

